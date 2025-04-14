اختتام بطولة التحدي لكرة القدم في مجمع تل قصب – شنگال

اختتمت بتاريخ 12 نيسان 2024 بطولة التحدي لكرة القدم، التي نظمها مكتب لالش تل قصب، بالتعاون مع الهيئة التدريسية في مدرسة به رخير في مجمع تل قصب ضمن قضاء شنگال.

وشهدت البطولة التي استمرت ستة أيام مشاركة ستة فرق طلابية، وسط أجواء رياضية حماسية وتنافس شريف. وقد تأهل إلى المباراة النهائية فريق الصف السابع وفريق الصف الثامن، حيث تمكن الأخير من حسم اللقاء لصالحه والفوز بلقب البطولة.

وجرى في ختام البطولة تكريم الفريقين المتأهلين للنهائي، إلى جانب لجنة التحكيم، وأفضل لاعب في البطولة، بحضور ممثل مكتب لالش تل قصب وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية.

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