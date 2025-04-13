مستشار السوداني: تمليك مجاني لمنازل آلاف المواطنين في سنجار

أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي، اليوم الأحد، عن قرار بتمليك منازل نحو 14 ألف و500 مواطن في منطقة سنجار، غربي محافظة نينوى، بشكل مجاني.

وقال خلف سنجاري، مستشار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني لشؤون الكورد الإزديين، لشبكة رووداو الإعلامية، إن مجلس الوزراء العراقي أصدر قرارًا بتمليك المنازل الواقعة في 11 مجمعًا سكنيًا للكورد الإزديين في سنجار، وتسجيلها بأسمائهم.

وأوضح المستشار أن غالبية أصحاب هذه المنازل هم من النازحين منذ سنوات طويلة، ولا يملكون دخلًا كافيًا، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي في إطار تخفيف الأعباء عنهم.

ودعا سنجاري الوزارات والجهات المعنية، وهي وزارات العدل والإعمار والزراعة والمالية، إلى تنفيذ القرار في غضون 60 يومًا، وإنهاء هذا الملف بشكل كامل.

وأشار مستشار السوداني إلى أن هؤلاء المواطنين تم ترحيلهم قبل نحو 50 عامًا من قراهم الواقعة في محيط جبل سنجار من قبل السلطات العراقية آنذاك، وإسكانهم في 11 مجمعًا سكنيًا، إلا أن منازلهم ظلت بدون سندات ملكية حتى الآن.

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