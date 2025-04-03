“الأسد الكوردي” يتألق في الحلبات الأوروبية: بادين حسو يسعى لرفع علم كوردستان عالمياً

يواصل الملاكم الكوردي الإيزدي بادين حسو (31 عاماً) تألقه في ساحات الملاكمة العالمية، حيث حقق سلسلة من الانتصارات المتتالية جعلته يتصدر قائمة الملاكمين على المستوى الأوروبي.

وفي تصريح خاص لشبكة رووداو الإعلامية، قال حسو: “أُعرف باسم الأسد الكوردي، باللغتين الإنجليزية والألمانية. ففي كل مرة أعتلي المنصة أرفع العلم الكوردي. صحيح أنني ألعب في ألمانيا وأميركا، لكنني أعمل من أجل بلدي. من الناحية الاحترافية، خضت 20 مباراة ملاكمة وفزت بها جميعاً، 10 منها انتهت قبل انقضاء الوقت الأصلي”.

وانتقل حسو إلى ألمانيا وهو طفل رضيع لم يتجاوز عامه الأول، حيث بدأ مسيرته مع الملاكمة في سن التاسعة في مدينة هاله (زاله) الألمانية. وخاض 107 مباريات على المستوى الألماني، وحقق الفوز في جميعها، ما أهله لتصدر قائمة الملاكمين على المستوى الأوروبي.

ويشارك حسو في جميع البطولات العالمية رافعاً علم كوردستان، إذ خاض مؤخراً ثلاث مباريات احترافية في الولايات المتحدة الأميركية محققاً النجاح في جميعها.

وأضاف الملاكم الكوردي خلال زيارته لمخيم شاريا في دهوك: “نلت بطولتين كبيرتين حتى الآن، الأولى بطلاً لألمانيا، والأخرى بطلاً لأوروبا، وكنت الأول في كلتيهما، وفزت بالمرتبة الأولى في ألمانيا وكذلك أوروبا، وأسعى لأكون الأول عالمياً. وبصفتي بادين حسو، أريد أن أجعل كوردستان في قمة هذه الرياضة”.

يذكر أن الملاكمة هي رياضة قتالية يتنافس فيها لاعبان باستخدام قبضتيهما لإسقاط بعضهما من أجل تسجيل النقاط، ويهدف “الأسد الكوردي” إلى جمع أكبر عدد من النقاط على المستوى العالمي ليصبح اللاعب رقم واحد في هذه الرياضة.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية