المنحة الشهرية لرئيس الحكومة توزع على 3,575 من الناجين الإيزيديين

أعلنت حكومة إقليم كوردستان، أن المنحة المالية الشهرية التي يقدمها رئيس حكومة الإقليم مسرور بارزاني، ستوزع على 3,575 من الناجين الإيزيديين الذين كانوا محتجزين لدى تنظيم داعش الإرهابي.

وجاء في بيان رسمي: «لمدة 7 أشهر، تلقى 2,128 ناجيًا إيزيديًا هذه المساعدة، وستستمر عملية التسجيل لتشمل ما مجموعه 3,575 ناجيًا».

كما أوضح البيان أن هذه المنحة تشمل جميع أفراد عائلات الناجين، وحتى أولئك المقيمين خارج البلاد سيستفيدون منها.

وأضاف: «في خمس مناطق حدودية داخل دهوك وزاخو، يتم توزيع هذه المساعدات بشكل منتظم وشهري، وهذه العملية ستستمر».

وأكد البيان، أن رئيس الوزراء، مسرور بارزاني، أعلن عن مشروع الدعم المالي للناجين من داعش في تموز / يوليو 2024، وتم البدء بتنفيذه في آب / أغسطس من نفس العام، وهو مستمر حتى الآن.

وختم البيان بالتأكيد على أن «هذه المساعدة المستمرة من رئيس حكومة إقليم كوردستان تأتي في إطار الشعور بالمعاناة والأضرار التي لحقت بالإيزيديين جراء هجوم تنظيم داعش الإرهابي، والذي تسبب في مآسٍ كبيرة لهم».

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