إيزديو سوريا يدعون دمشق لسحب الإعلان الدستوري وإعادة صياغته

أصدرت مجموعة من المنظمات والجمعيات والمؤسسات الإيزدية العاملة داخل سوريا وخارجها بياناً مشتركاً تدين فيه “الإعلان الدستوري” الذي وقّعه الرئيس السوري للمرحلة الانتقالية، أحمد الشرع، داعية لسحبه وإعادة صياغته وفق مبدأ “المساواة”.

واعتبر البيان أن بنود الإعلان تشكل “خرقاً صارخاً” لالتزامات سوريا الدولية بموجب العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري.

وأشار البيان إلى أن “الديانة الإيزدية هي ثالث ديانة في سوريا بعد الإسلام والمسيحية، وهي ديانة مستقلة ذات جذور تاريخية عميقة”، مشيراً إلى أن “الحكومات السورية المتعاقبة لم تعترف بالإيزيديين كأقلية دينية مستقلة، ولم تسنّ أي تشريعات تضمن حقوقهم الدينية والثقافية والسياسية”.

كما انتقد البيان الإعلان الدستوري لـ “إغفاله تطلعات السوريين الذين خرجوا عام 2011 مطالبين بالحرية والعدالة والمساواة، ومخالفته لما تم الاتفاق عليه مع الجنرال مظلوم عبدي بشأن ضمان حقوق المجتمع الكوردي”.

ورفض البيان البنود التي “منحت المسلمين امتياز الترشح للرئاسة وحرمت منه غير المسلمين”، معتبراً ذلك “تعارضاً واضحاً” مع مبدأ المساواة بين المواطنين أمام القانون، فيما رأى أن وضع “الفقه الإسلامي مصدراً رئيسياً للتشريع، تكريس لمنطق المحاصصة الطائفية”.

وانتقد البيان كذلك المادة التي تنص على أن الدولة تحترم “جميع الأديان السماوية”، متجاهلةً بذلك الوجود التاريخي للإيزيديين الذين لا تُعدّ ديانتهم من الديانات السماوية.

ودعا البيان الحكومة المؤقتة في دمشق إلى سحب الإعلان الدستوري، وتشكيل لجنة تمثل مختلف المكونات القومية والدينية في سوريا، لإعادة صياغة الإعلان بشكل يضمن حقوق كافة المواطنين على قدم المساواة.

المنظمات الموقعة على البيان:

1. اتحاد ايزديي سوريا

2. مؤسسة ايزدينا

3. اتحاد المرأة الإيزدية في روج آڤا

4. اتحاد شباب إيزديي سوريا

5. التجمع الإيزدي السوري -هفبندي

6. مجلس ايزديي سري كانيه

7. البيت الإيزدي في اقليم الجزيرة وفروعه في الحسكة، عامودا، تربسبيه، سري كانيه

8. اتحاد إيزديي عفرين وفروعه في: عفرين، حلب ومنطقة الشهباء

9. جمعية كانيا سبي

10. المجلس الايزدي الأعلى

11. البيت الإيزدي في حلب

12. البيت الايزدي في زيغين

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