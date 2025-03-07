مارس 08, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

الرئيسيه
شؤون ايزيدية

بالتعاون مع مركز لالش.. بدء توزيع وجبة جديدة من المنحة المالية على الناجين والناجيات الإيزيديين غداً

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فى :شؤون ايزيدية, فعاليات المركز وفروعه
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بالتعاون مع مركز لالش.. بدء توزيع وجبة جديدة من المنحة المالية على الناجين والناجيات الإيزيديين غداً

تبدأ حكومة إقليم كوردستان ، غداً السبت ، بتوزيع منحة شهر فبراير/ شباط المالية للناجين والناجيات الإيزيديين.

وتعد هذه المنحة الجديدة هي الخامسة منذ أن أعلن رئيس الحكومة مسرور بارزاني تخصيص منحة مالية للإيزيديين الناجين من قبضة داعش الارهابي.

ويعود قرار صرف المخصصات المالية إلى نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي، حيث منحت حكومة كوردستان المخصصات المالية لـ3574 إيزيدياً.

وسيتم توزيع مبالغ المنحة على جميع الناجين داخل إقليم كوردستان أو المقيمين في الخارج عن طريق ممثليهم ووكلائهم.

وبحسب القائمة، سيتم توزيع منحة فبراير/ شباط اعتباراً من ، يوم غد السبت إلى الأربعاء ، في مناطق شيخان، ولالش، ومجمّع شاريا، ومنطقة خانكي، ومجمّع ديرابون.

ويهدف هذا المشروع الذي اطلقه رئيس حكومة إقليم كوردستان إلى تحسين ظروف حياة الناجين وتخفيف الأعباء التي يعانون منها.

ويتم تنفيذ المشروع بالتعاون مع مركز لالش الثقافي والاجتماعي الايزيدي.

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