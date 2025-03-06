شنگال.. بارزاني الخيرية تبني منازل لاهالي المدينة المنكوبين

أفاد مسؤول مكتب منظمة بارزاني الخيرية في قضاء شنگال (سنجار) ، اليوم الخميس ، ان المنظمة ستبني اعداد من المنازل لاهالي المدينة المنكوبين.

شیرو پیر سمو جوقي، مسؤول مكتب قضاء شنگال للمنظمة ، قال لـ (باسنیوز): انه ” من ضمن خطط المنظمة للعام الجاري 2025 بناء اعداد من المنازل في قضاء شنگال وتوزيعه على المواطنين”.

موضحاً ” سيتم البدء ببناء المنازل خلال الفترة المقبلة”.

هذا وصوّت مجلس النواب العراقي في ابريل/ نيسان 2016 لصالح قرار يصنّف شنگال التابع ادارياً لمحافظة نينوى “منطقة منكوبة”، على خلفية الحرب ضد تنظيم داعش وماحل بسكانها الكورد الايزيديين من مآسي على يد ارهابيي التنظيم ، وبذلك، الزمت الحكومة الاتحادية نفسها بالتحرّك داخلياً وخارجياً لتأمين الدعم وإطلاق حملات لإعمار المنطقة وتعويض أهاليها.

وعلى الرغم من أنّ القرار مرّ بسهولة وأيّده النواب باختلاف انتماءاتهم من دون اعتراض، إلا أنّ اتخاذ الحكومة الخطوات اللازمة لمعالجة وضع المنطقة ومساعدة الأهالي، لم تكن كما يجب وبقي القرار حبراً على ورق.

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