إحصائية جديدة بأعداد ضحايا “داعش” من الإيزيديين

الحرة – واشنطن/ كشف مكتب تحرير المختطفين الإيزيديين في حكومة إقليم كردستان العراق، الأحد، عن أحدث الإحصائيات المتعلقة بالإبادة الجماعية التي تعرض لها الإيزيديون على يد تنظيم “داعش”.

ووفقا للمكتب، فقد تجاوز عدد القتلى الإيزيديين 5000 شخص، فيما تم تسجيل 2745 طفلا يتيما. كما تم اكتشاف 93 مقبرة جماعية في سنجار، بالإضافة إلى عشرات المواقع التي تضم مقابر فردية.

وبشأن المختطفين، بلغ عددهم 6417 شخصا، من بينهم 3548 امرأة و2869 رجلا، فيما تمكن 3585 منهم من النجاة، بواقع 1211 امرأة، و339 رجلا، و1074 طفلة، و961 طفلا.

أما عدد المختطفين الذين قتلوا على يد تنظيم “داعش” وتم العثور على جثثهم في المقابر الجماعية وتسليمهم إلى ذويهم، فقد بلغ 274 شهيدا، منهم 37 امرأة و237 رجلا. فيما لا يزال 2558 شخصا في عداد المفقودين، بينهم 1225 امرأة و1333 رجلا.

وأشار المكتب إلى أن عدد النازحين الإيزيديين في مخيمات إقليم كردستان حاليا يبلغ 135,860 نازحا، في حين يقطن 189,337 آخرون في مناطق متفرقة من الإقليم.

وتعرض الإيزيديون في سنجار شمال العراق لإبادة جماعية على يد تنظيم “داعش” في أغسطس عام 2014، حيث شنّ التنظيم هجوما أدى إلى مقتل آلاف الرجال، واختطاف آلاف النساء والأطفال الذين تعرضوا للاستعباد والانتهاكات الجسدية والنفسية.

كما تم تدمير مزارات دينية وحرق قرى، فيما اضطر عشرات الآلاف للفرار إلى جبل سنجار في ظروف مأساوية. ولا تزال جهود البحث عن المفقودين مستمرة، مع وجود مئات المقابر الجماعية التي توثق هذه الجريمة، التي صنفتها الأمم المتحدة إبادة جماعية.

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