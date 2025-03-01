قاسم ششو: عدد البيشمركة المستعدين للانضمام إلى الجيش أقل من المعلن

أكد آمر البيشمركة الذين أعلنوا طالبوا بالانضمام إلى الجيش العراقي، أن العدد الذي أعلنوه غير صحيح ولا يوجد بينهم أي ضابط.

أعلن عدد من البيشمركة من لواء سنجار التابع لقوات 80، في مؤتمر صحفي عقدوه في بغداد اليوم السبت (1 آذار 2025)، استقالتهم من صفوف قوات البيشمركة معربين عن استعدادهم للانضمام إلى الجيش العراقي.

لكن آمر لواء سنجار، قاسم ششو، قال لشبكة رووداو الإعلامية، إن “العدد الذي أعلنوه، وهو 1200 شخص، لا صحة له على الإطلاق”، مشيراً إلى أنهم “لا يتجاوزون 200 شخص”.

خلال المؤتمر الصحفي، ظهر شخص برتبة عقيد متحدثاً باسم البيشمركة، إلا أن قاسم ششو أكد: “لا يوجد بين الذين ذهبوا إلى بغداد أي ضابط، فكيف يكون بينهم عقيد؟”.

آمر لواء سنجار أردف: “لدينا أكثر من 8 آلاف من البيشمركة، ونحن مستمرون في تنفيذ مهامنا العسكرية وحماية أرض كوردستان”.

بشأن احتمال عودة بعض هؤلاء البيشمركة، قال: “لقد عاد بعضهم ويتوقع أن يعود المزيد”.

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