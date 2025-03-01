مارس 02, 2025

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

محما خليل: قانون العفو العام لن يشمل المتورطين في إبادة الإيزيديين

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فى :شؤون ايزيدية
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محما خليل: قانون العفو العام لن يشمل المتورطين في إبادة الإيزيديين

أكد عضو مجلس النواب العراقي، محما خليل، اليوم السبت 1 آذار/مارس 2025، أن الذين تورطوا في قتل الإيزيديين وشاركوا في الإبادة الجماعية ضدهم لن يستفيدوا من قانون العفو العام.

وقال محما خليل في تصريح لـ كوردستان24، إنه “خلال زيارتهم لرئيس المحكمة الاتحادية، تم التأكيد لهم أن قانون العفو العام لن يشمل المتورطين في قتل الإيزيديين والمشاركين في الإبادة الجماعية ضدهم”.

وصوت مجلس النواب العراقي، في 21 كانون الثاني 2025، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان إن “البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل”.

وأضافت “كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016”.

ويواجه قانون العفو العام رفضاً واسعاً من قبل الإيزيديين في سنجار، الذين يرون فيه فرصة لعناصر تنظيم داعش للإفلات من العقاب.

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