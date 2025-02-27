مؤسسة الشهداء تعلن فتح 5 مقابر جماعية في سنجار والبعاج

أعلنت مؤسسة الشهداء، اليوم الخميس 27 شباط 2025، عن فتحها خمسة مقابر جماعية لضحايا عصابات داعش الإرهابية في محافظة نينوى.

وذكرت المؤسسة في بيان: ان “الفريق الفني المختص من دائرة المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء ودائرة الطب العدلي في وزارة الصحة انهى اجراءات فتح خمس مواقع لمقابر جماعية في محافظة نينوى – قضاء سنجار وقضاء البعاج”.

وأضاف، انه “تم فتح قبر في حي ازادي واثنان في حي النصر وسبعة قبور في زوماني وقبر في حي البساتين الصناعة واثنان في القحطانية ليصبح عدد القبور المفتوحة ثلاثة عشر قبرا لضحايا تم إعدامهم خارج اطار القانون من قبل عصابات داعش الإرهابية”.

وبينت المؤسسة، ان “أعمال الفتح والتنقيب تمت بدعم ومشاركة اللجنة الدولية لشؤون المفقودين (ICMP)”.

واشار البيان الى، انه “وفقا للسياقات القانونية والفنية تم تسليم جميع الرفات المرفوعة من المواقع المفتوحة إلى دائرة الطب العدلي، وبموجب محاضر تسليم اصولية بهدف اجراء الفحوصات المختبرية، واخذ النماذج العظمية منها ومن ثم مطابقتها مع عينات الدم تمهيدا لتحديد هوية الضحايا ومن ثم إعادتهم الى ذويهم”.

واكملت، انه “سيتم احالة كافة الأوراق التحقيقية (محاضر الضبط والكشف) والملفات القانونية الخاصة بالمواقع والرفات المرفوعة منها الى المحكمة المختصة”.

ولفت البيان، انه “تم اجراء أعمال كشف فني اولي لموقع يقع في مجمع الجزيرة وفق احداثية زودت لفريق البحث والتحري”.

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