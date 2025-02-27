المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي يوثق شهادة زوجة “البغدادي” حول المختطفات الايزيديات

أعلن المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي، اليوم الخميس 27 شباط 2025، عن توثيق أقوال زوجة زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي بشأن الانتهاكات التي طالت المختطفات الايزيديات والمكونات الأخرى.

وذكر المركز في بيان، إنه “عمل بالتنسيق مع محكمة تحقيق الكرخ الأولى على توثيق معلومات مهمة سوف تساعد في ملاحقة مرتكبي هذه الجريمة وتقديمهم للعدالة”.

ومن جانب آخر وثق المركز حادث اختطاف وقتل الصحفية الامريكية (كايلا مولر) واستمع الى وثائق شهدتها زوجة البغدادي على الحادث المذكور، وفقا للبيان.

وأوضح البيان، أن “هذا العمل يأتي ضمن إجراءات المركز الوطني للتعاون القضائي الدولي لتوثيق الانتهاكات والجرائم التي تعرض لها أبناء شعبنا بعد عام 2014 نتيجة سيطرة كيان داعش الإرهابي”.

وكانت محكمةٌ عراقية، أصدرت حكماً بإعدام زوجة زعيم تنظيم داعش الأسبق، أبو بكر البغدادي، بعد إدانتها باحتجاز نساء إيزيديات في منزلها.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى، أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت حكماً بإعدام زوجة زعيم داعش الأسبق “أبو بكر البغدادي” لإدانتها جريمة العمل مع التنظيم المتشدد، واحتجاز النساء الإيزيديات في منزلها.

وأوضح المركز الإعلامي للمجلس في بيان اليوم، أن “الإرهابية أقدمت على احتجاز النساء الإيزيديات في دارها، بعد خطفهن من قبل عصابات داعش الإرهابية في قضاء سنجار غرب محافظة نينوى”.

وتابع أن “الحكم بحقها صُدِر وفقاً لأحكام المادة الرابعة/ 1 وبدلالة المادة الثانية/ 1 و 3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 واستدلالاً بأحكام المادة 7/ أولاً من قانون الناجيات الإيزيديات رقم 8 لسنة 2021”.

وفي الـ 16 فبراير شباط 2024، أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي إلقاء القبض على زوجة زعيم تنظيم “داعش” أبوبكر البغدادي وابنته، من إحدى الدول المجاورة للعراق، بعد التوصل إلى هوياتهما وأماكن اختبائهما.

وفي وقتٍ سابق، أكّدت النائبة في مجلس النواب العراقي فيان دخيل، أن زوجة البغدادي، التي تدعى أسماء محمد، متورطة مثل زوجها في خطف النساء الإيزيديات.

وقالت في مؤتمرٍ صحفي يوم الـ 21 فبراير شباط 2024، إن “زوجة أبو بكر البغدادي، ارتكبت أفعال شنيعة تتعلق بتجارة الإنسان والاعتداء الجنسي على الفتيات الإيزيديات”.

وأشارت دخيل إلى أن “زوجة البغدادي كانت تتولى تجنيد وتسليم الفتيات الصغيرات اللواتي تتراوح أعمارهن بين السادسة والسابعة إلى زوجها البغدادي ليعتدي عليهن جنسياً، ثم بيعهن لأمراء ومقاتلي التنظيم”.

وكانت النائبة العراقية، دعت الحكومة الاتحادية إلى إيقاع أقسى العقوبات الممكنة وفق القانون بحق زوجة وابنة أبو بكر البغدادي لمشاركتهما في جرائم التنظيم.

وكانت أسماء محمد، زوجة الزعيم الأسبق لتنظيم داعش أبو بكر البغدادي ظهرت في مقابلة تلفزيونية على قناة “العربية” وتحدثت عن حياتها الزوجية مع زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي، فضلاً عن قضايا أخرى تتعلق بأمورٍ عائلية وشخصية.

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