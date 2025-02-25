حريق في مخيم خانكي يخلّف إصابات وخسائر كبيرة بين النازحين

اندلع حريق هائل، اليوم الثلاثاء، في إحدى الخيم العشوائية المخصصة للنازحين في مجمع خانكي جنوب محافظة دهوك، ما أسفر عن إصابة امرأة وأربعة من أطفالها بحروق متفاوتة الخطورة.

وقال دخيل سنجار، صاحب خيمة، لوكالة شفق نيوز، إن “الحريق اندلع حوالي الساعة الثالثة فجراً، ما أدى إلى إصابة زوجته وأربعة من أطفاله، فيما تمكن من إنقاذ ثلاثة أطفال آخرين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الحروق في دهوك لتلقي العلاج اللازم”.

وأضاف سنجار، أن “الحريق التهم الخيمة بالكامل، متسببًا في احتراق جميع ممتلكاتهم، بما في ذلك الأثاث والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى فقدان كافة مستمسكاتهم الرسمية”، مبيناً أن “تماساً كهربائياً كان السبب وراء اندلاع النيران”.

ووجّه سنجار، مناشدة عاجلة إلى الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية للتدخل السريع ومساعدته في تجاوز هذه المحنة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها العائلات النازحة في المخيمات العشوائية.



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