حريق في مخيم خانكي يخلّف إصابات وخسائر كبيرة بين النازحين

حريق في مخيم خانكي يخلّف إصابات وخسائر كبيرة بين النازحين
اندلع حريق هائل، اليوم الثلاثاء، في إحدى الخيم العشوائية المخصصة للنازحين في مجمع خانكي جنوب محافظة دهوك، ما أسفر عن إصابة امرأة وأربعة من أطفالها بحروق متفاوتة الخطورة.
وقال دخيل سنجار، صاحب خيمة، لوكالة شفق نيوز، إن “الحريق اندلع حوالي الساعة الثالثة فجراً، ما أدى إلى إصابة زوجته وأربعة من أطفاله، فيما تمكن من إنقاذ ثلاثة أطفال آخرين، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الحروق في دهوك لتلقي العلاج اللازم”.
وأضاف سنجار، أن “الحريق التهم الخيمة بالكامل، متسببًا في احتراق جميع ممتلكاتهم، بما في ذلك الأثاث والأدوات المنزلية، بالإضافة إلى فقدان كافة مستمسكاتهم الرسمية”، مبيناً أن “تماساً كهربائياً كان السبب وراء اندلاع النيران”.
ووجّه سنجار، مناشدة عاجلة إلى الجهات المعنية والمنظمات الإنسانية للتدخل السريع ومساعدته في تجاوز هذه المحنة، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها العائلات النازحة في المخيمات العشوائية.
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