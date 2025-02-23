وصلها رفات ذويهم.. قرية كوجو الشاهدة على أكبر إبادة جماعية للإيزديين في سنجار

ينتظر أهالي قرية كوجو وصول رفات ذويهم، حيث ملأوا المكان بالصراخ والنحيب، فقد وصل إلى أيديهم رفات ذويهم بعد أكثر من 10 سنوات، ونقلوه ضمن مراسم دينية إلى المقبرة قبل مراسم الدفن.

محمود خضر، إحدى ضحايا الـ 32 رفاتاً، كان عريساً لعام واحد ووقع هو وزوجته و15 فرداً آخرين من عائلته في قبضة داعش الذي قتل أربعة منهم في إبادة جماعية وتم اختطاف الباقين.

تقول خَمي حجي، من ذوي الضحايا، لشبكة رووداو الإعلامية، إن 4 من الضحايا أبناء أختها.

فيما تشير حَمشي خُديدا، من ذوي الضحايا، إلى أن الضحايا من “أخوالنا وعائلة والدة أمنا وعشيرتنا”.

جرى دفن الرفات وفقاً للمراسم الدينية، حيث عزفت الطبول والمزامير في مراسم التشييع.

لكل واحد من الحاضرين قصة أو عدة قصص مأساوية، أحدهم إلياس صالح، أحد الناجين من مجزرة كوجو.

وتم نقلهم في أربع سيارات (بيك آب) مع حوالي 60 شخصاً خارج القرية، وأُطلق عليهم النار جميعاً، ونجا هو مصاباً.

إلياس صالح، الناجي من الإبادة الجماعية، ذكر لرووداو: “أنقذني الله، أصبت بطلقتين وسقط نايف جاسو أرضاً مع الدخان، ولم يرنا داعش. تمكنا من الوصول إلى البستان، ثم ذهبنا إلى قرية بسكي واختبأنا تحت شجرة وغطينا أنفسنا حتى المساء ثم هربنا”.

هذه الدفعة السابعة من رفات ضحايا سنجار، بعد ظهور نتائج فحوصات الحمض النووي، وشملت 32 رفاتاً (امرأتان وثلاثة أطفال والباقي من الرجال).

فيما لا تزال رفات نحو 500 شخص في عداد المفقودين.

وتعرضت قرية كوجو، عام 2014 لسيطرة داعش، حيث كان يقطنها أكثر من 1500 شخص، وإلى الآن، لم تعد الحياة إلى القرية التي بقيت خراباً.

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