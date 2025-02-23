أقليات العراق قلقة.. تخوف من “إسلاميي” دمشق وتكرار الماضي الإرهابي

ذكر موقع “أمواج” البريطاني إلى أن الأقليات العرقية والدينية في العراق التي عانت الكثير من التهميش خلال السنوات الماضية، وصولاً إلى إرهاب تنظيم داعش، تشعر بالقلق والحذر من سيطرة الاسلاميين المتشددين على سوريا، فيما يعكس مخاوف هذه الأقليات من تكرار الماضي وتعرضها للتهديد.

وبرغم أن التقرير البريطاني، الذي ترجمته وكالة شفق نيوز، قال إنه من المستبعد أن الأحداث الدموية التي جرت العام 2014، ستتكرر، إلا أنه لفت إلى أن مطالب الاقليات وخصوصا المجتمع الايزيدي، من السلطات العراقية القيام اجراءات ملموسة لضمان أمنهم، بدأت تؤثر على المشهد السياسي الإقليمي، موضحا أنه في الوقت الذي تحاول فيه بغداد منذ أسابيع الحصول على ضمانات من السلطات السورية الجديدة لحماية هذه الاقليات، غير أن الموقف الغامض والدور الذي يلعبه حلفاء تركيا من السنة في دمشق، يعزز من المخاوف من احتمال خروج الأمور عن السيطرة مجدداً.

ورأى التقرير أنه في حال التزم صناع القرار في كل من العراق وسوريا بتعهداتهم بضمان الأمن والتمثيل السياسي للأقليات، فإنه سيكون هناك استقرار يقلص من الانقسامات ويساهم في تعزيز التنسيق عبر الحدود بين الفصائل السياسية للأقليات في البلدين.

بين المطرقة والسندان

وأشار التقرير إلى أن الأقليات العراقية عانت خلال العقدين الماضيين منذ الإطاحة بنظام صدام حسين، لافتاً إلى أن الخبراء يعتبرون أن مسؤولية ذلك مردها بشكل كبير نظام المحاصصة الطائفية، مضيفا أنه بسبب اعطاء الأولوية لتقاسم السلطة بين الكورد والشيعة والسنة، فإن المكونات الاخرى المسيحية والتركمانية والايزيدية، وغيرها، اضطرت إلى الخضوع للكتل الثلاث المسيطرة من أجل نيل تمثيلها السياسي.

ورأى التقرير أن هذه السياسات الانقسامية كان قويا بشكل خاص بين الايزيديين الذين كافحوا طويلاً من أجل الحصول على التمثيل بسبب التنافس على مقاعد الحصص المحدودة في النظام السياسي العراقي، مذكراً أيضاً بأنه تم تهجير تم تهجير أكثر من 400 ألف ايزيدي مع غزوة داعش لمنطقتهم في سنجار، حيث قتل الآلاف، وتم اختطاف 7 آلاف امرأة وطفل وبيعهم في اسواق العبودية الجنسية.

وقال التقرير إن جماعة “هيئة تحرير الشام” السنية الإسلامية، التي تم حلها في الشهر الماضي بعد إعلان زعيمها احمد الشرع رئيسا مؤقتاً لسوريا، سعت إلى النأي بنفسها عن تنظيم داعش، مضيفاً أن الشرع حاول تقديم نفسه إلى دول المنطقة والعالم على أنه يمثل قوة معتدلة، إلا أنه لم يقم بالكثير لتهدئة مخاوف الأقليات.

ونقل التقرير عن الصحفي الايزيدي أحمد شنكالي، المقيم في سنجار، قوله إن محاولات إعادة تقديم حكام سوريا الجدد أنفسهم، هي جهود شكلية فقط، ويتحتم التعامل معها بحذر كبير.

وبعدما أشار شنكالي إلى الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة عندما كان اسمها “جبهة النصرة” التي كانت الفرع السوري لتنظيم القاعدة، أوضح أنه “ليس سرا أن قادة هيئة تحرير الشام لديهم تاريخ طويل من القتل وسفك دماء الأقليات”، مضيفا أن ما يسمى فصيل “الجيش الوطني السوري” المدعوم من تركيا، والذي عمل إلى جانب “هيئة تحرير الشام” وفي مناطق مجاورة، ارتكب عمليات عنف وتهجير واسعة ضد الايزيديين السوريين وأقليات أخرى.

واعتبر التقرير أن التحالف السني الحاكم في سوريا يتسم بطبيعة مشتتة، وأن اتهامات شنكالي تعكس أيضاً قيوداً محتملة على قدرة الشرع على مواجهة أي تهديد محتمل ضد الأقليات من قبل الميليشيات التي كانت سابقا مرتبطة بـ”الجيش الوطني السوري”، والتي لا تزال تنشط بشكل مستقل الى حد كبير.

ولفت التقرير إلى أن عديد عناصر فصيل “الجيش الوطني السوري” يتخطى عدد مقاتلي “هيئة تحرير الشام”، إذ إنه مؤلف من نحو 30 فصيلا مسلحاً ويتمتع بنفوذ كبير في الشمال السوري، ويخوض هذا الفصيل حالياً اشتباكات مسلحة مع قوات سوريا الديمقراطية “قسد” المدعومة من الولايات المتحدة في مناطق تضم عدداً كبيراً من الاقليات، بما في ذلك الايزيديون.

وقال التقرير إن انصار “قوات سوريا الديمقراطية” التي يقودها الكورد، تعتبر أن أي إضعاف لها أو لجناحها السياسي، المعروف باسم الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا، قد يكون له تداعيات سلبية على الأقليات المحلية، مشيراً إلى أن هذه المخاوف تتفاقم في ظل احتمال إطلاق سراح نحو 40 ألف محتجز في مخيم الهول الخاضع لإدارة “قسد”، حيث يعتقد أن العديد منهم لديهم صلات بتنظيم داعش.

مخاوف عودة داعش

واعتبر التقرير أنه في ظل هذه التحديات، فإن احتمال عودة داعش في مناطق البادية السورية، بالإضافة إلى مواقف الميليشيات المدعومة من تركيا تجاه الأقليات في سوريا، تظل تمثل تهديداً كبيراً للاستقرار، مضيفا أنه رغم التأكيدات المستمرة من جانب أنقرة وحلفائها السوريين، بأنهم سيوفرون الحماية لمجتمعات الأقليات “المضطهدة”، فإن منظمات حقوق الإنسان لا تزال تشكك بشدة في هذه التعهدات.

وبعدما لفت التقرير إلى أن الإجراءات الامنية التي طبقتها الحكومة العراقية في مواجهة تجدد عدم الاستقرار على الحدود الغربية، بما في ذلك بناء جدار أمني بطول 599 كيلومترا، قال إن ذلك لم يبدد المخاوف الكبيرة بين الأقليات العراقية من احتمال استهداف “إخوانهم” الموجودين في سوريا.

وتابع التقرير أن مثل هذه الإجراءات الأمنية قد تجعل تكرار ما جرى في العام 2014 أقل احتمالا، بحسب ما يقوله الخبير في شؤون الأقليات العراقية سعد سلوم، إلا أنه قال إن هذه الإجراءات لا تفعل الكثير بما يعالج “المخاوف الوجودية” بين المكونات التي تعيش على جانبي الحدود، وخصوصا الايزيديين. ونقل التقرير عن سلوم قوله إن صعود “هيئة تحرير الشام” وتقوية الجماعات الإسلامية السنية الاخرى في سوريا، ساهم في “تضخيم المخاوف الأوسع بين الاقليات العراقية”.

ونقل التقرير عن سلوم تساؤله “ماذا سيفعل الإيزيديون في سوريا؟ هل سينضمون إلى إخوانهم في الدين في سنجار؟ وهذا خيار يتحتم عليهم أن يدرسوه بجدية”، مشيراً إلى أن أي تخفيف لهذه التوترات القائمة عند الأقليات، سيعتمد بدرجة كبيرة على “كيفية تعامل الحكام الجدد في دمشق مع الاقليات في سوريا”، وكذلك في كيفية معالجة اي تهديدات محتملة.

وقال التقرير إن عضو الحركة الديمقراطية الآشورية العراقية أداد يوسف، كرر المخاوف التي عبر عنها سلوم، حيث نقل التقرير عنه قوله إن المخاوف التي يشعر بها الايزيديون تتشارك بها معهم الأقليات المختلفة في العراق، موضحاً أن سقوط الحكم السوري السابق واستمرار عملية انتقال السلطة “ترك الأقليات السورية على حافة الهاوية، وخصوصا المسيحيين والدروز والايزيديين”، بالرغم من “التطمينات التي قدمتها هيئة تحرير الشام والمجتمع الدولي”.

وبحسب يوسف، فإنه “طالما ظل الوضع في سوريا غير مستقر، فإن القلق العميق سيسود بين الأقليات الدينية والعرقية في العراق”.

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