سنجار تستعد لاستقبال 32 رفاتاً لضحايا من الكورد الإيزيديين بعد تحديد هوياتهم عبر الـ DNA

تستعد سنجار لاستقبال 32 رفاتاً جديدة من الكورد الإيزيديين من بغداد غداً الجمعة، بعد تحديد هوياتهم عبر اختبار الـ DNA.

يذكر أن 19 من هؤلاء الضحايا هم من سكان قرية كوجو، فيما تعود اثنتان من الرفات لنساء.

وستصل الرفات عند الساعة 12:00 من ظهيرة الجمعة إلى مدينة الموصل قادمة من بغداد، ومن ثم تُنقل في الساعة 2:00 بعد الظهر بواسطة 32 سيارة إسعاف إلى سنجار.

وستقام مراسم دينية في سنجار يوم الجمعة، على أن تُجرى مراسم الدفن يوم الأحد.

وحول المناطق التي ينحدر منها الضحايا، أشير إلى أن 19 منهم ينحدرون من قرية كوجو، فيما ينتمي البقية إلى قريتي قني وسنون، في حين أن اثنتين من الرفات تعودان لنساء.

وأعلن مدير عام دائرة الطب العدلي د. زيد علي عباس، الخميس 13 شباط 2025، تسليم رفات 32 ضحية من الإيزيديين الى ذويهم بعد التأكد من هوياتهم عبر إجراء الفحوصات.

وجاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده في العاصمة بغداد مع ضياء كريم، مدير عام دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية التابعة لمؤسسة الشهداء العراقية، وممثل ذوي ضحايا الإيزيديين الشيخ نايف للإعلان عن الوجبة الاولى من رفات الضحايا من اهالي قضاء سنجار البالغ عددهم 32 ضحية ممن قضوا على يد عناصر تنظيم داعش.

الشيخ نايف أكد من جانبه، “نبذل الجهود من اجل اقامة نصب تذكاري لهؤلاء الضحايا في قضاء سنجار، وننسق مع الجهات المعنية لتسريع اجراءات ايصال عينات الفحص لذوي الضحايا الآخرين الى بغداد والاعلان عن النتائج امام الراي العام وسائل الاعلام”.

ووفقاً لضياء كريم: “سيتم الإعلان عن تسليم رفات وجبات أخرى في المستقبل”، وقال مدير عام دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية، عن المقابر الجماعية لعمليات الابادة التي ارتكبها داعش: “جرت العادة ان يتم الاعلان سنويا عن طريق دائرة الطب العدلي عن المقابر المكتشفة التي تعتمد على إتمام قاعدة البيانات الخاصة، ومع افتتاح اي مقبرة تتم المباشرة في عملية إجراء الفحوصات”.

وحول مواقع مقابر الإرهاب، أشار كريم الى أن عددها 125 موقعا لان الموقع يختلف عن مفهوم القبر، ومفهوم الموقع اوسع واشمل وبالتالي قد يضم الموقع أكثر من مقبرة جماعية.

وتابع: “تم فتح 134 مقبرة جماعية في هذه المواقع، وبالتالي عدد المقابر الكلي 151 مقبرة جماعية، وقد تم فتح 64 مقبرة في سنجار وحدها، ومازال المتبقي من العدد 29 موقعا في محافظة نينوى”.

أسماء الوجبة السابعة من شهداء الإيزيدية التي ستصل إلى قرية كوجو – قضاء سنجار

• برزان درويش جوقي

• فارس حسن عطو

• خضر عزيز مراد

• سعيد خضر باجو

• بابير خضر باجو

• جاسو احمد جاسم

• محو الياس خضر

• غسان الياس صالح

• نايف خضر حسن

• شيرين علي يوسف

• خلف مراد محمود

• خضر باجو سلو

• خلف حجي حسن

• شاباز خلف حسين

• خديدة محلو علي

• صالح مكرى صالح

• سهران يوسف خشمان

• زريفة خلف كلو

• نوزاد صالح قاسم

• عبدالله صالح قاسم

• سردار صالح قاسم

• نوري سعيد جزاع

• صباح سعيد جزاع

• أمين صالح قاسم

• طلعت نايف جاسم

• طلال نايف جاسم

• صلاح حسن الياس

• هزو جدعان

• مرعان أحمد كارس

• حسن أحمد عزيز

• فلاح حسن أحمد

• مدلول عباس جاسم

وكان أكثر من ثلاثة آلاف إيزيدي فقدوا حياتهم في عام الفين واربعة عشر على يد تنظيم داعش الإرهابي، وخُطف نحو سبعة آلاف امرأة وفتاة إيزيدية تعرضن لاعتداءات واستعباد على ايدي عناصر التنظيم الارهابي في حملة وصفتها الأمم المتحدة أنذاك بإنها إبادة جماعية بحق الإيزيديين.

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