تحرير مختطفة إيزيدية وإعادتها إلى إقليم كوردستان

حسين قائدي: تحرير امرأة إيزيدية وإعادتها إلى إقليم كوردستان

كشف مسؤول مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين لدى تنظيم داعش، حسين قائدي، عن إعادة امرأة إيزيدية كانت متواجدة في إحدى الدول.

وقال قائدي في تصريحٍ لـ كوردستان 24، إنه قبل 10 أيام وصلت إلى مكتب إنقاذ المختطفين معلومات تفيد بوجود امرأة في الـ 34 من العمر موجودة في منطقة بإحدى البلدان.

وأضاف: على الفور بدأنا بجمع معلومات أكثر وتمكّنا من إعادتها إلى إقليم كوردستان.

وأوضح مسؤول مكتب إنقاذ المختطفين الإيزيديين أنهم نجحوا حتى الآن من تخليص 3585 إيزيدياً وإيزيدية من قبضة عناصر داعش.

وشن تنظيم داعش في أغسطس عام 2014، هجوماً واسعاً على منطقة سنجار ذات الغالبية الإيزيدية، ونفذ مسلحوه جرائم إبادة جماعية وخطف أكثر من 6 آلاف شخص.

وحددت السلطات العراقية 93 مقبرة جماعية يُعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا إيزيديين، لا تزال 32 منها لم تفتح بعد في منطقتي سنجار والبعاج.

ومن بين آلاف الإيزيديين الذين لم يُعثر عليهم، استُخِرج رفات أقل من 700 شخص، لكن حُدِّدت هوية 243 فقط وسُلِّمت إلى عائلاتهم.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن تنظيم داعش ترك خلفه أكثر من 200 مقبرة جماعية يرجح أنها تضم نحو 12 ألف جثة.

وتمكنت قوات البيشمركة في نوفمبر تشرين الثاني عام 2015، من طرد داعش من سنجار بمساندة من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

وفي أغسطس عام 2017، أعلنت الحكومة العراقية طرد التنظيم المتطرف من محافظة نينوى قبل أن تعلن “الانتصار” على داعش في نهاية العام ذاته.

وبعد سبع سنوات على إعلان العراق هزيمة داعش، لم يعد الكثير من الإيزيديين إلى مناطقهم بسبب الوضع الأمني فيها، ويعيش الآلاف منهم في مخيمات نزوح بإقليم كوردستان.

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