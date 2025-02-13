الفريق الوطني للمقابر الجماعية يعلن تحديد هويات 53 من ضحايا سنجار وحمام العليل



أعلن الفريق الوطني للمقابر الجماعية عن تحديد هويات وجبتين جديدتين من ضحايا المقابر الجماعية في سنجار وحمام العليل في محافظة نينوى، ضمن عمليات الفحص والتوثيق المستمرة التي يجريها الفريق بالتعاون بين مؤسسة الشهداء ودائرة الطب العدلي في وزارة الصحة.

وقال مدير عام دائرة الطب العدلي، زيد علي عباس، في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس (13 شباط 2025)، إن الفريق قام بفتح العديد من المقابر الجماعية في سنجار ومحافظة نينوى منذ عام 2019، وما زالت العمليات مستمرة.

وبيّن أن “الرفات يجب أن تُسلَّم إلى دائرة الطب العدلي وفق القانون لإجراء الفحوصات المختبرية، كما تحال الملفات القانونية إلى المحاكم المختصة”.

نتائج المطابقة

زيد علي عباس لفت إلى أن نتائج المطابقة الأخيرة شملت مقبرتين رئيسيتين، إحداهما لمفقودي سنجار والأخرى في حمام العليل.

في سنجار، “كان العدد السابق للمطابقات 243 حالة، ومع إضافة 32 حالة جديدة أعلن عنها اليوم، أصبح العدد الكلي للمطابقات 275 حالة”.

وبلغ إجمالي عدد الحالات التي استخرجت حتى الآن “696، إضافة إلى 102 استخرجتها كوادر الطب العدلي في الموصل، ليصبح العدد الكلي 798 حالة”.

أما نسبة المطابقة الحالية بلغت 275 حالة، وهي “أقل من المتوقع”، وفق مدير الطب العدلي الذي شدد على أن “زيادة قاعدة البيانات ستسهم في رفع نسبة المطابقات”.

وعزا ذلك إلى أن تهجير أعداد كبيرة من العوائل من سنجار ومحيطها أدى إلى وجود قاعدة بيانات خارج العراق، مما استدعى إطلاق حملة وطنية لجمع العينات من أهالي الضحايا في ألمانيا وكندا وأستراليا.

في هذا السياق، أشار إلى “بدء الحملة الأولى في ألمانيا، ونتائجها انعكست في هذه الوجبة من المطابقات، ومع توسيع قاعدة البيانات، سيزداد عدد الحالات المتطابقة”.

وكان رئيس فريق التنقيب عن المقابر الجماعية في العراق، أحمد قصي، قد كشف لشبكة رووداو الإعلامية، يوم (8 شباط 2025)، عن فتح 62 مقبرة جماعية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى منذ عام 2019، مشيراً إلى أن المتبقي يقارب 31 موقعاً لمقبرة جماعية.

حمام العليل

بالنسبة لمقبرة حمام العليل، أوضح زيد علي عباس أن عدد الحالات المستخرجة في الوجبة الأولى “كان 157 حالة، أضيفت لها 5 حالات أخرى بعد تجميع رفاتها وإعادة فحصها، ليصبح العدد الإجمالي 162 حالة”.

أما عدد المطابقات المعلنة اليوم “فقد بلغ 21 حالة”، مع التأكيد على أن “قاعدة البيانات مكتملة”، وسيتم الإعلان عن وجبات أخرى تباعاً في الفترات المقبلة.

إجراءات تسليم رفات الضحايا

من جانبه، قال ممثل عوائل الضحايا في سنجار، الشيخ نايف جاسم محمد خلال المؤتمر الصحفي، أن رفات الضحايا سيتم نقلها إلى الطب العدلي في الموصل، ومن ثم إلى النصب التذكاري بالتنسيق مع المحافظة وعمليات غرب نينوى، قبل تسليمها إلى ذويها.

جمع عينات ذوي شهداء البيشمركة

فيما يتعلق بضحايا البيشمركة، أشارت مديرة قسم المقابر الجماعية، ياسمين منذر إلى حملة في أربيل استغرقت يومين لجمع العينات من ذوي شهداء البيشمركة في منطقة الحويجة، كما سيشهد “الأسبوع القادم استكمال الحملة لتغطية جميع العوائل في محافظة أربيل”.

رداً على سؤال حول عدد الضحايا في مقبرة الحويجة، قالت، أن “عدد الرفات التي تم العثور عليها في الحويجة بلغ 17 حالة”.

وشددت على أن حملات أخرى ستنظم مستقبلاً عند فتح مقابر جديدة تحتوي على رفات شهداء البيشمركة.

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