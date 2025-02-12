بضمنهم ايزيديون.. ألمانيا تعتزم القيام بترحيل جماعي لطالبي اللجوء العراقيين

يقول عضو في مركز ألماني للدفاع عن حقوق طالبي اللجوء إن ألمانيا تعتزم ترحيل مجموعة من طالبي اللجوء من هانوفر إلى العراق في يومي 17 شباط الجاري و4 آذار القادم، ويقول إن جميع هؤلاء سيهبطون في مطار بغداد الدولي.

الكوردي السنجاري وعضو مركز الهجرة الألماني للدفاع عن حقوق طالبي اللجوء بمدينة غويتنغن، روجهات رضوان، أعلن اليوم (12 شباط 2025) لشبكة رووداو الإعلامية أن “ألمانيا تعتزم ترحيل طالبي اللجوء بصورة جماعية إلى بعض الدول ومن بينها جورجيا ونيجيريا وباكستان وصربيا والعراق، ويشمل الترحيل أيضاً دول منطقة شنغن كبلغاريا وكرواتيا”.

اتفقت ألمانيا مع العراق في (13 كانون الثاني 2023) على إعادة المهاجرين غير الحاصلين على حق الإقامة في ألمانيا، على أن تتم إعادتهم طوعاً إلى العراق.

وحسب روجهات رمضان، تعتزم ألمانيا لمّ العراقيين من جميع الأقاليم الألمانية وترحيلهم إلى العراق في موعدين هما 17 شباط و4 آذار من هذا العام، ويشمل القرار العراقيين الذين عليهم غرامات ومرتكبي الجنايات إلى جانب من تم رفض منحه حق اللجوء.

وقال روجهات رضوان: “نحن مجموعة من الكورد والألمان، ننوي التوجه إلى مطار هانوفر والتظاهر احتجاجاً على القرار، وذلك قبل موعد ترحيل طالبي اللجوء”.

الاتفاق العراقي الألماني المكون من 14 نقطة وقع عليه سنة 2023 رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني والمستشار الألماني أولاف شولتز، ويتفق الجانبان على القضاء على الهجرة غير القانونية والتعاون على إعادة عدد من المهاجرين العراقيين.

وعن المشمولين بالترحيل، يقول هذا الناشط الكوردي: “جميع الذين سيتم ترحيلهم إلى العراق عراقيون، عرب وكورد، ويوجد بينهم إيزديون من سنجار وسيكون أثر ذلك على هؤلاء الأخيرين غاية في السوء”.

وسأل مراسل رووداو، زنار شينو، وزارة الداخلية الألمانية عن مسألة ترحيل المهاجرين طوعاً، فأجابت عليه بكتاب جاء فيه: في (31 آذار 2024) كان عدد المواطنين العراقيين المقيمين في ألمانيا 279049 شخصاً، ومن بين هؤلاء يوجد 22757 شخصاً لم يحصلوا على حق الإقامة”، وأشار الكتاب إلى أنه في الأشهر الثلاثة الأولى من 2024 تمت إعادة 222 شخصاً إلى العراق.

وعن عدد العراقيين المقرر ترحيلهم في 17 شباط و4 آذار، قالت الداخلية الألمانية: يبلغ عددهم نحو 50 شخصاً، وربما ارتفع العدد أو انخفض بحلول الموعد المذكور”.

وقال روجهات رضوان إنهم يبذلون مساعيهم وقد بدأوا نشاطاتهم ونشر الشعارات الرافضة لترحيل طالبي اللجوء، مشيراً إلى أنه “لم يتم تحديد ساعة الترحيل رسمياً، لكن يتوقع أن يكون بين العاشرة صباحاً ومنتصف الليل بتوقيت ألمانيا”.

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