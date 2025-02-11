نائب ايزيدي: الحكومة العراقية تعتزم نقل 155 عائلة داعشية جديدة من مخيم الهول السوري

أفاد النائب محما خليل، عن نية الحكومة العراقية بنقل 155 عائلة “داعشية” جديدة و9000 فرد من مخيم الهول السوري الى مخيم الجدعة في محافظة نينوى ضمن برنامج وزارة الهجرة.

وقال محما خليل في بيان له اليوم الثلاثاء (11 شباط 2025)، ان “الحكومة العراقية فيما يبدو تعمل على تبييض مخيمات الدواعش في سورية ونقل افرادها جميعا الى العراق”، عاداً هذا الامر “استهتاراً بدماء ضحايا الدواعش من جميع العراقيين وخاصة الشهداء الازيديين وسبايكر”.

وعبّر عن قناعته، أن “هذه العوائل الداعشية تمثل الجيل الثاني من الفكر التكفيري الإرهابي، وهي اخطر بكثير من الجيل الأول الذي احتل العراق، لايمانه بافكار تكفيرية إرهابية اكثر من الجيل الأول، وبهذا هي عبارة عن قنابل موقوتة تنفجر في أي لحظة”.

وأوضح أن “كل دول العالم ترفض استقبال هذه العوائل باستثناء العراق”، متسائلاً: “هل ما تقوم به الحكومة العراقية هو ضمن برنامج داخلي، ام ضغوطات خارجية؟”.

وأكد ان “المواطنين في العراق وخاصة في نينوى وإقليم كوردستان متخوفين من هذه العملية التي يمكن ان تكون وبالاً مقبلاً على المنطقة”.

وعبّر محما خليل عن رفضه بـ “مرور هذه العوائل في ارض سنجار الطاهرة التي كانت مسرحا للدواعش في تنفيذ جرائمهم البشعة وممارساتهم التكفيرية الاجرامية التي ما زالت جراحها غائرة في قلوبنا وقلوب جميع العراقيين”.

وتابع: “لقد طفح الكيل، فالحكومة متمثلة بوزارة الهجرة تقوم بالاعتناء بشكل كبير بهذه العوائل وتوفر لهم كل ما تحتاجه من لوجستيات، في حين انها تتجاهل ضحايا الدواعش القابعين في مخيمات النزوح الفاقدين لأدنى مستوى من الخدمات”.

وأكد: “كممثل عن الشعب العراقي سأقوم بتوجيه سؤال برلماني الى الحكومة العراقية، عن السبب الحقيقي لنقل عوائل الدواعش من مخيم الهول السوري الى العراق”.

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