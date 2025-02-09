نداء عراقي عاجل لتحرير نحو 2600 إيزيدي مختطف في هذه الأماكن

ما يزال 2592 شخصاً إيزيدياً وإيزيدية من مختلف الأعمار مختطفون لدى عناصر تنظيم داعش منذ 11 عاماً، فيما تشير المعلومات إلى وجودهم في مخيم الهول ومخيمات شمالي سوريا وحتى تركيا، وسط مطالبات للحكومة العراقية وأجهزتها الأمنية بمتابعة مصيرهم واسترجاعهم في أقرب وقت.

وشن تنظيم داعش في آب/ أغسطس عام 2014، هجوماً موسعاً على قضاء سنجار ذي الأغلبية الإيزيدية، ونفذ مسلحوه جرائم إبادة جماعية.

وفي تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2015، تمكنت قوات البيشمركة الكوردية من طرد داعش من سنجار بمساندة من قوات التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية.

وفي آب/ أغسطس عام 2017، أعلنت الحكومة العراقية طرد التنظيم المتطرف من محافظة نينوى قبل أن تعلن “الانتصار” على داعش في نهاية العام نفسه.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد قالت في آب/ أغسطس 2024، إن “داعش قتل واستعبد آلاف الإيزيديين، وما زالت أكثر من 2600 امرأة وفتاة إيزيدية في عداد المفقودين، وما تزال عمليات تحديد هويات الجثث التي وجدت في مقابر جماعية جارية”.

وحددت السلطات العراقية، في تموز/ يوليو من العام الماضي، 93 مقبرة جماعية يعتقد أنها تحتوي على رفات ضحايا إيزيديين، ما تزال 32 منها لم تفتح بعد في قضاءيّ سنجار والبعاج.

ومن بين آلاف الإيزيديين الذين لم يتم العثور عليهم، تم استخراج رفات أقل من 700 شخص، ولكن تم تحديد هوية 243 جثة فقط وإعادتها إلى عائلاتهم.

وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن تنظيم داعش ترك خلفه أكثر من 200 مقبرة جماعية يرجح أنها تضم نحو 12 ألف جثة.

وإلى جانب عمليات الإبادة، ما يزال هناك أكثر من 2592 شخصاً بين نساء وأطفال من ضمنهم 600 ذكور تعرضوا للاختطاف في صغرهم من المكون الإيزيدي مجهول المصير من أصل 6417 شخصاً تعرضوا للاختطاف، وفق النائب الإيزيدي في مجلس النواب العراقي، محما خليل.

ويكشف خليل خلال حديثه لوكالة شفق نيوز، أن “أغلب المختطفين في سوريا، وتم الطلب من السلطات العراقية من مستشارية الأمن القومي وجهاز المخابرات ووزارة الخارجية ورئيس الوزراء بوضع برنامج لإعادتهم والتحرك لتدقيق وجودهم في مخيم الهول وفي مخيمات الشمال السورية”.

ويشير إلى أن “عناصر داعش قاموا بتغيير أسماء المختطفين الإيزيديين كما جردوهم من لغتهم، لكن بحسب المعلومات المتوفرة فإن أغلبهم في مخيم الهول ومخيمات شمال سوريا وكذلك في تركيا”.

ويؤكد، أن “الحكومة العراقية بموجب الدستور والقانون ملزمة بمتابعة مصير المواطنين المختطفين والمغيبين في دول العالم الذين وقع عليهم الحيف والظلم من قبل عصابات داعش”.

كما ويدعو خليل، الحكومة السورية الجديدة إلى “اثبات أنها مع مراعاة حقوق الإنسان وحقوق الأقليات وبأنها ضد الاختطاف بالأفعال وليس بالأقوال من خلال إنقاذ هؤلاء المختطفين”.

وشدد على أن “حكومة إقليم كوردستان كان لها دور من خلال البرنامج الذي أعلنه رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، لمتابعة المختطفين والمختطفات الإيزيديات، وتم استرجاع عن طريق هذا البرنامج نحو 2900 إزيدي، لكن البقية ما يزالون مجهولي المصير”.

وفي آخر إحصائية لحكومة إقليم كوردستان، أفاد منسق التوصيات الدولية في حكومة إقليم كوردستان، ديندار زيباري، في كانون الأول/ ديسمبر 2024، بتحرير قرابة 3600 مختطف إيزيدي من كلا الجنسين من قبضة تنظيم داعش منذ بدء عمليات الإنقاذ الخاصة بهم ولغاية الآن.

وقال زيباري في كلمة، إن حكومة الاقليم واصلت جهودها لإنقاذ المختطفين الايزيديين، حيث تم لغاية الآن تحرير 3579 منهم من أصل 6417 مختطفاً.

وقررت حكومة اقليم كوردستان توزيع المساعدات المالية لأكثر من 3500 مواطن إيزيدي نجوا من قبضة داعش، مؤكدة أن العملية ما زالت مستمرة، وفقاً لزيباري.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية