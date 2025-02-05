فتح مقبرة جماعية في سنجار تضمّ رفات نحو 20 إيزيدياً

أعلن الفريق الوطني لفتح وتنقيب المقابر الجماعية، عن فتح مقبرةٍ جماعية في مركز قضاء سنجار ضمّت رفات نحو 20 إيزيدياً.

وأكدت دائرة شؤون المقابر في تصريحٍ لـ كوردستان 24، أن فريقاً يعمل حالياً على فتح مقبرة جماعية داخل القضاء، تضم رفات نحو 20 شخصاُ قُتِلوا على يد مسلحي تنظيم داعش.

وبعد سيطرة تنظيم داعش على قضاء سنجار عام 2014، ارتكب مسلحوه جرائم كبيرة بحق المدنيين، وألقوا بجثثهم في حفرٍ كبيرة.

ويُقدر عدد المقابر الجماعية في سنجار بحوالي 100 مقبرة.

وبعد تحرير القضاء، عثر على 93 مقبرة جماعية، بالإضافة إلى العديد من المقابر الفردية، فُتِح 56 مقبرة منها، بينما لا يزال العمل جارياً لفتح مقابر أخرى.

وتظل هذه الجرائم شاهدًا مؤلمًا على معاناة الإيزيديين وما تعرضوا له من إبادة جماعية، يستدعي استمرار الجهود الدولية لمحاسبة الجناة وضمان عدم تكرار هذه المآسي.

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