الانتهاء من تصاميم مشروع ماء سنجار – بعاج – ربيعة في نينوى

أعلنت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأربعاء، عن الانتهاء من أعمال المصادقة على تصاميم مشروع ماء سنجار – بعاج – ربيعة في محافظة نينوى، وذلك ضمن خطة عام 2025.

وذكر بيان للوزارة، أن المشروع يعتبر من أكبر مشاريع الماء على مستوى العراق، حيث يخدم مناطق شمال غربي نينوى بطاقة تصل إلى 16,000 متر مكعب في الساعة.

وأوضح مدير عام المديرية العامة للماء، عمار المالكي، أن المشروع يتضمن 8 محطات رفع وخطوط ناقلة بطول 655 كم.

وأشار المالكي، إلى أن المشروع يأتي في إطار جهود الحكومة لتشجيع أهالي سنجار على العودة إلى مناطقهم من خلال توفير الخدمات الأساسية وإنشاء البنى التحتية للأقضية والنواحي في المنطقة.

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