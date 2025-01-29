كندا تخصص 10 ملايين دولار لدعم مشاريع الإيزيديين – السفير كريستوفر بيم

سنجار (نينوى) 964

أكد السفير الكندي في العراق، كريستوفر بيم، الأربعاء، خلال زيارته إلى قضاء سنجار، استمرار دعم بلاده للمجتمع الإيزيدي، مشيراً إلى تخصيص أكثر من 10 ملايين دولار لدعم مشاريع الإيزيديين، كما شدد على التزام كندا بمساعدة النازحين داخلياً ودعم تنفيذ اتفاقية سنجار.



كريستوفر بيم، سفير كندا في العراق خلال كلمة له حضرتها شبكة 964:

كما تعلمون، اعترفت كندا بالإبادة الجماعية للإيزيديين في عام 2016.

نواصل دعم المجتمع الإيزيدي، حيث قدمنا أكثر من 10 ملايين دولار لدعم مشاريع وبرامج الإيزيديين على مدى السنوات العديدة الماضية.

حول برنامج هجرة 400 عائلة، فقد تم الاشتراك بالكامل في هذا البرنامج، وتم ملؤه بسرعة كبيرة.

كان برنامجاً ناجحاً للغاية، ولكن كما تعلمون، هناك فرص أخرى للإيزيديين وغيرهم للتقدم بطلبات الهجرة أو الحصول على وضع لاجئ في كندا.

هذا البرنامج لا يزال مستمراً.

بالنسبة لبرامج دعم النازحين داخلياً، لدينا برامج متنوعة، سواء على الأساس الإنساني أو التنموي، وهي مستمرة أيضاً.

إذا كانت هناك أسئلة محددة حول هذه البرامج، يمكنني توجيهها إلى رئيس برامج التنمية للإجابة عليها.

بشكل عام، أود أن أؤكد أننا نواصل دعم هذه البرامج.

كما ذكرت، هناك برنامجان رئيسيان تقوم كندا بتنفيذهما لدعم عودة النازحين داخلياً.

إنه برنامج معقد للغاية، ونحن نتابعه عن كثب.

ندعم من خلال الأمم المتحدة ومنظمات أخرى العمل الذي تقوم به هذه الجهات.

سنواصل دعم هذه البرامج في المستقبل، حيث تُعد واحدة من أولويات كندا الرئيسية في المنطقة، سنراقبها وندعمها في السنوات القادمة.

بالإضافة إلى ذلك، سنواصل الدعوة والعمل مع حكومة العراق لتنفيذ اتفاقية سنجار.

نؤمن بأن هذه الاتفاقية مهمة، وأن هناك عناصر فيها تحتاج إلى مزيد من العمل.

سنستمر في الدفاع عن مصالح الإيزيديين وعن مصالح المنطقة، على أمل أن يتم تنفيذ الاتفاقية بالكامل في وقت ما.

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