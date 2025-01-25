تخفيض مهور الزواج بين الإيزيديين في العراق والعالم

في خطوة لافتة، أعلن المجلس الروحاني الايزيدي، يوم السبت، عن تخفيض مهر الزواج الى 40 مثقالاً فقط من الذهب، بدلا من 75 مثقالاً كما كان معمولا به في السابق.

وجاء هذا القرار، خلال اجتماع عقده المجلس اليوم بحضور أمير الايزيديين مير تحسين بك، بحسب مراسل وكالة شفق نيوز.

وأوضح وكيل أمير الطائفة الإيزيدية في العراق والعالم، مير جهور بك، لوكالة شفق نيوز، أن قرار خفض المهور يأتي استجابة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها إقليم كوردستان، ولا سيما المجتمع الايزيدي.

وأضاف جهور بك، أن الهدف من هذا القرار هو تخفيف الأعباء المالية على الشباب المقبلين على الزواج وتشجيعهم على بناء حياتهم في ظل التحديات الراهنة، مشيراً إلى أن القرار يشمل جميع الايزيديين في جميع أنحاء العالم.

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