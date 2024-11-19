(بالصور) أربيل.. احياء السنوية الثالثة لرحيل الكاتب والباحث الكوردي الإيزيدي بير خضر سليمان

أحيا مكتب الثقافة والإعلام في الحزب الديمقراطي الكوردستاني، اليوم الاثنين، الذكرى السنوية الثالثة لوفاة الكاتب والباحث الكوردي الإيزيدي ، بير خضر سليمان.

وخلال مراسم الاستذكار ، القى كل من مسؤول الهيئة الإدارية في المكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، فاضل ميراني ، و مسؤول مكتب الثقافة والإعلام للحزب سالار عثمان ، كلمات أشاروا فيها الى مساهمة الراحل في تطوير وتنمية فكرة التعايش والسلام في كوردستان سواءً كزعيم ديني ، او كثوري ومناضل كوردي صاحب موقف.

و بير خضر سليمان، هو كاتب وباحث كوردي ايزيدي، له عدّة مؤلفات حول الإيزيدية والأدب الكوردي، تولى بعد انتفاضة آذار الشعبية في كوردستان في 1991 رئاسة فرع اتحاد الكتّاب الكورد في دهوك، كما كان أول رئيس لمركز لالش الثقافي ، وفي عام 2005، أصبح عضواً في برلمان كوردستان.

وهو من مواليد عام 1952 في قضاء شيخان ، وحصل على درجة البكالوريوس في اللغة والثقافة الكوردية من جامعة بغداد ، كما كان من كوادر الحزب الديمقراطي الكوردستاني البارزين ، ورمزاً من رموز الثقافة الدينية الايزيدية ، وستظل كتاباته ومؤلفاته وأبحاثه مرجعاً اساسياً للدراسات الايزيدية حيث سخر جل سنوات عمره في تأليفها واعدادها.

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