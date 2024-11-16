مسؤول فرع الديمقراطي الكوردستاني في شنگال: التعداد السكاني سيكون أساسًا لاستفتاءات المادة 140 المستقبلية

أكد مسؤول الفرع 17 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في شنگال (سنجار)، أهمية التعداد السكاني للمناطق الكوردستانية خارج إدارة كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، لأنه يظهر حجم الكورد في تلك المناطق، مشيراً إلى قيامهم بكافة التحضيرات وإبلاغ جميع الجهات بضرورة الاستعداد للعملية.

اليوم السبت 16/11/2024، ناظم هركي، مسؤول الفرع 17 للحزب الديمقراطي الكوردستاني في شنگال، صرح لـ (باسنيوز): «أبلغنا جميع الأجهزة الأمنية والسكان والمراكز في شنگال بأن يكونوا مستعدين ليوم التعداد، وهذا التعداد مهم جدًا لتلك المناطق، لأنه سيكون توثيقاً لحجم القومية الكوردية وسيكون أساسًا للتحضير لأي تعداد أو استفتاء مستقبلي بموجب المادة 140».

وأضاف: «من المهم أن يعود جميع سكان شنگال قبل 20 من الشهر إلى شنگال، أو يتواصلوا مع فرق التعداد لضمان تنفيذ التعليمات، لأن هذا التعداد من الناحية الاقتصادية والجغرافية مهم لمستقبل شعب كوردستان وسيكون أساسًا لاستفتاءات المادة 140 المستقبلية».

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