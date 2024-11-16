تحرير 3583 كوردياً إيزدياً الى الآن ومعلومات تفيد بوجود آخرين بمخيم الهول

أفاد مسؤول مكتب إنقاذ المختطفين الكورد الإيزديين حسين قائدي، بأنه تم الى الآن تحرير 3583 إيزدياً، من رجال ونساء وأطفال، مشيراً الى وجود معلومات بوجود مختطفين آخرين في مخيم الهول السوري.

وقال حسين قائدي، لشبكة رووداو الاعلامية إنه “ومنذ بداية فتح المكتب في شهر تشرين الأول 2014 بلغ عدد المختطفين الإيزديين 6417 شخصاً، من رجال ونساء وأطفال”.

وأوضح قائدي أنه “ومنذ ذلك الوقت ولحد الان تم تحرير 3583 شخصاً من رجال ونساء وأطفال”.

وكان تنظيم داعش قد نفذ إبادة جماعية بحق الكورد الإيزديين خلال هجومه على سنجار في (3 آب 2014).

مسؤول مكتب إنقاذ المختطفين الكورد الإيزديين، أشار الى وجود “مختطفين في مخيم الهول، ولدينا ملف خاص حول ذلك”، لافتاً الى أنه “وحسب المعلومات التي لدينا هناك عدد كبير من النساء والاطفال الإيزديين داخل المخيم”.

وأكد قائدي أنه “لا نستطيع الدخول الى داخل المخيم، لكن هنالك عدد غير قليل من المختطفين الإيزديين داخل المخيم وفق مصادرنا المعتمدة هناك”.

يشار الى أنه في عام 2014، دمرت البنية التحتية الاقتصادية لسنجار بسبب هجمات داعش، حيث تم تدمير 80% من مركز القضاء و70% من مناطق حدود سنجار.

يوم الأحد (13 تشرين الأول 2024) أعلنت المديرة العامة لشؤون الناجيات الإيزديات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية لشبكة رووداو الاعلامية عن تقديم نوعين من القروض للناجيات من داعش، إضافة إلى دعم قائم على المشاريع.

أحد القروض مخصص للسكن وبناء المنازل، فيما يتراوح القرض الثاني بين 20 إلى 60 مليون دينار ويخصص للمشاريع.

المطالبة بسداد القرض لن تتم خلال أول عامين من استلامه، على أن يبدأ السداد بعد ذلك مع ضرورة تسديد المبلغ بالكامل خلال خمس سنوات.

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