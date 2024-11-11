فيان دخيل: بإمكان نازحي شنكال “سنجار” الحصول على البطاقة الوطنية في دهوك

بجهود وزارة الداخلية والفرع السابع عشر للحزب الديمقراطي الكوردستاني، تقرر السماح بإصدار البطاقات الوطنية لنازحي سنجار في دهوك.

وقالت فيان دخيل، المتحدث باسم كتلة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في مجلس النواب العراقي، خلال مؤتمر صحفي اليوم الاثنين 11 تشرين الثاني 2024، إن المواطنين الذين يعيشون داخل وخارج المخيمات يمكنهم الآن إصدار بطاقات وطنية في دهوك بدلاً من العودة إلى سنجار.

وفقاً لـ دخيل: “سيقوم فريق من مكتبها بالتعاون مع ممثلين عن مديرية الهجرة والمهجرين في دهوك، وموظفي مكتب البطاقة الوطنية بزيارة المخيمات لتسوية أوضاع 100 نازح يومياً”. مضيفةً أن “ذلك جاء بفضل جهود وزارة الداخلية والفرع الـ17 للحزب الديمقراطي الكوردستاني”.

وأضافت أن “أسماء المخيمات التي سيتوجه إليها الفريق المشترك لجمع وتسجيل المعلومات، سيتم نشرها يوميا على مواقع مديرية الهجرة المهجرين في دهوك ومكتب البرلمان”.

من جانبه، قال بير دايان، مدير الهجرة والمهجرين في محافظة دهوك، إن “هذه خطوة مهمة لتسهيل إصدار البطاقة الوطنية للنازحين من سنجار في دهوك، وذلك لاختصار الطريق وتقليل تكاليف السفر”.

وتابع: “أردنا أن يكون المواطنون الإيزيديون وأهالي سنجار والمناطق الأخرى في مناطقهم من أجل عملية التعداد السكاني، لكن مقدر لهم أن يبقوا في النزوح لمدة 10 سنوات، لذلك نأمل ألا تضر العملية بأوضاع المواطنين الإيزيديين “.

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