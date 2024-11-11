أهالي سنجار ينتظرون التعويضات منذ ثلاث سنوات

ينتظر أهالي سنجار منذ أكثر من ثلاث سنوات الحصول على تعويضات عن الأضرار الناجمة عن القتال ضد تنظيم داعش، فيما قال عضو بمجلس محافظة نينوى إنه سيتم تعويضهم قريباً.

في عام 2014، مثل معظم الناس في سنجار، غادرت “غزالة حيدر” منزلها، وكانوا في حالة مادية سيئة وينتظرون التعويض على أمل التخلص من هذه الظروف.

وتقول غزالة حيدر لشبكة رووداو الاعلامية إنه “عندما جاء داعش، دمروا منازلنا وأخذوا جميع ممتلكاتنا”، مضيفة: “نريد التعويض. نحن جميعاً في نفس الوضع. نريد المساعدة”.

تم تسجيل 50% فقط من الأضرار التي لحقت بالمنازل، فيما يشكو المواطنون من قلة المبالغ المالية التعويضية الموزعة عليهم.

بدوره، يقول علو هاشم، وهو أحد الساكنين في سنجار: “أقسم بالله في عام 2014 هربنا جميعاً”، مستدركاً أنه “الى الآن لم يتم تعويضنا. لقد دمرت منازلنا”.

في حين كشف عضو مجلس محافظة نينوى عيدان شفان عن أنه سيتم صرف مبالغ التعويضات لأهالي سنجار قريباً.

ويقول عيدان شفان لشبكة رووداو الاعلامية: “قمنا بزيارة العديد من الدوائر في سنجار واستمعنا إلى مشاكل ومعاناة الناس”، مضيفاً: “أخذنا القضايا على محمل الجد، وكان أحد الأماكن التي زرناها دائرة التعويضات، والتي تخص سنجار والموصل وتلعفر وسهل نينوى، وستكتب حسب الترتيب الأبجدي وترسل إلى وزارة المالية في بغداد”.

يشار الى أنه في عام 2014، دمرت البنية التحتية الاقتصادية لسنجار بسبب هجمات داعش، حيث تم تدمير 80% من مركز القضاء و70% من مناطق حدود سنجار.

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