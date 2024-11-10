توزيع 700 صك من مبالغ التعويضات على المتضررين في شنگال

وزعت الحكومة المحلية في نينوى، اليوم الأحد، 700 صك من مبالغ التعويضات على المتضررين في قضاء شنگال.

محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، المشرف على توزيع الصكوك قال لمراسلة (باسنيوز)، إن «المبالغ وزعت اليوم على المتضررين من الممتلكات الخاصة والعجلات والمنازل إبان الحرب على داعش في قضاء شنگال والبالغ عددهم 700 شخصاً».

وأضاف الدخيل، أن «دائرة التعويضات في نينوى مستمرة بإنجاز معاملات المتضررين وإنهاء عملية التدقيق الأمني في عموم الوحدات الإدارية وخاصة متضرري قضاء شنگال للإسراع بعملية علق ملف التعويضات بالكامل مع نهاية عام2024».

لافتاً إلى أن «الحكومة الاتحادية والمحلية تحاول تذليل جميع العقبات من أجل توزيع التعويضات المستحقين لعموم سكان محافظة نينوى وشنگال على وجه الخصوص».

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية