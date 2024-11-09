الهجرة العراقية: عودة نحو 10 آلاف نازح إلى سنجار هذا العام

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية عودة نحو 10 آلاف نازح من إقليم كوردستان إلى سنجار هذا العام.

وقال المتحدث باسم الوزارة، علي عباس، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم السبت (9 تشرين الثاني 2024)، إن نحو 10 آلاف نازح إيزيدي عادوا هذا العام من مخيمات إقليم كوردستان إلى مناطقهم الأصلية في قضاء سنجار.

وكانت آخر وجبة عادت إلى سنجار يوم 6 تشرين الثاني الجاري، وضمت 326 نازحاً كانوا يقطنون مخيم “مام رشان” الواقع في قضاء شيخان بمحافظة دهوك.

ولفت علي عباس إلى أن كل عائلة عائدة تُمنح 4 ملايين دينار عراقي، مع توفير عدد من احتياجاتها الأساسية للمنزل.

وتأتي عودة النازحين “تمهيداً لإغلاق مخيمات النزوح” وإنهاء ملفها، تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء العراقي، الذي قرر في كانون الثاني الماضي إغلاق مخيمات النازحين وإعادتهم طوعياً بحلول 30 حزيران، لكن هذا الموعد جرى تمديده لاحقاً.

بحسب المتحدث باسم الوزارة، بقي نحو 20 ألف عائلة نازحة في مخيمات إقليم كوردستان، معظمها من سنجار، حيث تقيم 17 ألف عائلة منها في مخيمات دهوك ونحو 3 آلاف أخرى في مخيمات أربيل.

وفيما هناك 18 مخيماً للنازحين في دهوك و4 في أربيل، أُغلقت جميع المخيمات في السليمانية.

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