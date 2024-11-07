عودة 326 نازحاً من دهوك إلى سنجار

أعلنت وزارة الهجرة والمهجرين العراقية، عن عودة 326 نازحاً من مخيم “مام رشان” في دهوك إلى مناطقهم الأصلية في سنجار.

ولفتت وزيرة الهجرة والمهجرين، في بيان اليوم الخميس (7 تشرين الثاني 2024)، إلى أن عودة هذه الوجبة من النازحين جاءت بـ”التعاون” مع سلطات إقليم كوردستان والحكومات المحلية ومنظمة الهجرة الدولية (IOM).

ووجهت الوزيرة بـ”شمول العائدين بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية لدعم الاستقرار في مناطق العودة”.

في تموز الماضي، عاد أكثر من 800 نازح من مخيم شاريا في محافظة دهوك، إلى مناطقهم الأصلية في قضاء سنجار بمحافظة نينوى.

وتأتي عودة النازحين “تمهيدا لإغلاق مخيمات النزوح” وإنهاء ملفه تنفيذا لقرار مجلس الوزراء العراقي.

في مقابلة مع شبكة رووداو الإعلامية، أكد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل أن هناك “الكثير من العراقيل والمعوقات التي تقف بنقص الخدمات أو تعيق عودة النازحين”.

“العامل الأمني في ظل وجود تنظيم حزب العمال الكوردستاني، الذي قررت الحكومة الاتحادية حظر التعامل معه” يأتي في الصدارة حسب المحافظ الذي أشار كذلك إلى “قلة التخصيصات لقضاء سنجار والتي عالجها رئيس الوزراء بإنشاء صندوق سنجار”.

كما حذرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” في 13 أيار من أن خطط إغلاق مخيمات النازحين في إقليم كوردستان، ستهدد حقوق الكثير من سكانها من أهالي سنجار.

وخلال مشاركته في ملتقى ميري 2024 بأربيل، في (31 تشرين الأول 2024)، أفاد الدخيل بأن المعاملات المصروفة لتعويض الإيزيديين وصلت إلى 4 آلاف معاملة، بعد أن كانت 20 معاملة فقط سابقاً.

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