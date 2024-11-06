بعد 10 سنوات من اختطافها.. تحرير فتاة إيزيدية وإعادتها لذويها في دهوك

أعلن مدير مكتب شؤون المختطفين والمختطفات في إقليم كوردستان، حسين القائدي، الثلاثاء، عن تحرير فتاة إيزيدية من قبضة تنظيم داعش كانت تقيم في دولة قريبة من العراق.

وقال القائدي لوكالة شفق نيوز، إن “الفتاة اسمها آسيا وكانت بعمر 16 عاماً عندما اجتاح تنظيم داعش قضاء سنجار في العام 2014، وهي حالياً تبلغ من العمر 26 عاماً، وتم لمّ شملها بأفراد عائلتها في مخيم خانكي جنوبي مدينة دهوك”.

وأوضح أن “المكتب حصل على معلومات حول مكان الفتاة قبل ثلاثة أشهر إذ كانت تقيم في إحدى الدول القريبة من العراق”، مبيناً أن “عملية تحريرها جاءت بعد جهود كبيرة وتنسيق مكثف أسفرت أخيراً عن إعادتها إلى أسرتها”.

وأشار القائدي إلى أن “عائلة آسيا كانت من بين العائلات الإيزيدية التي واجهت معاناة طويلة جراء اختطاف أفرادها على يد مسلحي داعش فقد تعرض أكثر من 30 فرداً من عائلتها للاختطاف وتمكن المكتب حتى الآن من تحرير 28 منهم، في حين ما يزال مصير الآخرين مجهولاً”.

وتأتي هذه الجهود ضمن إطار عمل مكتب شؤون المختطفين والمختطفات في إقليم كوردستان الذي يسعى لاستعادة المختطفين الإيزيديين المتبقين.

ووفقاً لإحصائيات المكتب فقد تمكن من تحرير 3583 مختطفاً ومختطفة من قبضة داعش منذ بدء العمليات، إلا أن مصير 2590 شخصاً ما يزال غير معلوم حتى الآن.

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