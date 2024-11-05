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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

عودة 367 نازحاً من دهوك إلى مناطقهم الأصلية في سنجار

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فى :شؤون ايزيدية
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عودة 367 نازحاً من دهوك إلى مناطقهم الأصلية في سنجار

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، عودة (367) نازحاً من مخيم مام رشان في دهوك إلى مناطقهم الأصلية في سنجار.

وذكر بيان للوزارة: “عودة (367) نازحاً من مخيم (مام رشان) في محافظة دهوك بإقليم كردستان إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، بالتعاون مع سلطات الإقليم والحكومات المحلية ومنظمة الهجرة الدولية (IOM)”.

ووجهت جابرو، بـ”شمول العائدين بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية لدعم الاستقرار في مناطق العودة”.

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