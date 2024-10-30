أميرة الإيزيديين: يجب تنفيذ القانون المتعلق بالناجيات بحذافيره

أكدت أميرة الإيزيديين ميان خيري سعيد بيك، ضرورة تنفيذ القانون المتعلق بالناجيات الازيديات بحذافيره، مشيرة الى أن العديد من الناجيات لم يحصلن على رواتب أو قطع أراضي تعويضية.

وقالت ميان خيري سعيد بك، اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024) خلال أعمال اليوم الثاني من ملتقى “ميري 2024” في أربيل، إن “الابادة الجماعية الكبيرة التي حصلت بحقنا مازالت آثارها مستمرة”، لافتة الى أن “الناجيات مازلن يعانين من المشاكل النفسية، بسبب عدم تأهيلهن نفسياً للانسجام مع المجتمع”.

ورأت أنه “لحد الان فإن الانسجام مع المجتمع ضعيف جداً”، مطالبة بانشاء “مراكز كبيرة ومهمة لكي يمكن إعادة تأهيل الناجيات”.

وشددت ميان خيري سعيد بك على أنه “يجب تنفيذ القانون المتعلق بالناجيات بحذافيره”، موضحة أنه “يتم الحديث عن القوانين لكن لم يتم تنفيذها”.

ولفتت أميرة الإيزيديين الى أن “العديد من الناجيات لم يحصلن على رواتب أو قطع أراضي”، تعويضاً عما لحق بهن”، متهمة “جهات” بأنها “تتستر على ما حدث للناجيات وهو أمر مرفوض”.

وأشارت ميان خيري سعيد بك، الى أن “هنالك نحو 300 الف نازح، لكن فصل الشتاء يأتي وهم مازالوا في الخيام”، مردفة: “تعبنا كثيراً، ووزيرة الهجرة والمهجرين أصدرت قراراً بعودة النازحين الى أماكنهم ولكن الناس يريدون العودة الى أمكانهم بكرامة”.

وشددت على ضرورة توفير “خدمات وميزانية واعمار ومشاريع تجارية وصناعية، وألا تكون هنالك بطالة”، مبينة أن “الناس يعودون الى هياكل منازل، وهذا أمر غير مقبول”.

وأعربت ميان خيري سعيد بك عن شكرها الى الدول التي “اعترفت بوجود ابادة جماعية بحقنا”، مستدركة أن “مجتمعنا يعيش في الخيام”، متسائلة: “الى اين يذهبوا؟. المجتمع فقد الثقة بنفسه وبكل من حولهم، لذا فنحن بحاجة الى قرارات جدية لأجل التعايش السلمي”.

وأكدت أنه “يجب ان تكون هنالك خطوات جدية لأجل حل المشكلة وان يكون انسجام بين المجتمعات، واذا تم هذا الامر نرى ان الأخوة بيننا ستقوى وستؤدي الى ان تحل هذه المشكلة”.

“نريد ان تكون هنالك أخوة بين المسلمين والمسيحيين والايزديين”، وفق قولها، لكنها استدركت: “أصبحنا ضحية هذه الصراعات السياسية التي تم تنفيذها على الفقراء، ومن المفروض الا يكون هنالك ظلم”.

ورأت ميان خيري سعيد بك أنه “عندما وصل السوداني الى السلطة خطا خطوات ايحابية، لكننا نطلب منه وبالتعاون مع اقليم كوردستان أن يتم الاعتراف بالابادة الجماعية”، للايزديين.

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