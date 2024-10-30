محافظ نينوى: المعاملات المصروفة لتعويض الايزيديين وصلت لـ 4 الاف معاملة

أفاد محافظ نينوى عبد القادر الدخيل بأن المعاملات المصروفة لتعويض الايزيديين وصلت الى 4 الاف معاملة، بعد أن كانت 20 معاملة فقط سابقاً.

وقال عبد القادر الدخيل اليوم الأربعاء (30 تشرين الأول 2024) خلال أعمال اليوم الثاني من ملتقى “ميري 2024” في أربيل إن “المجتمع الايزيدي شعب يحب الحياة وهم شركاء في الوطن”، واصفاً ما وقع عليهم بأنه “لم يقع على أي مجتمع في التاريخ”.

في ملف التعويضات “كانت المعاملات المصروفة للايزيديين 20 معاملة، والان وصلت الى 4 الاف معاملة وصلت مع مبالغها”، وفقاً للمحافظ الذي نوه الى الشروع “بتمليك الدور للايزيديين والتي غابت 49 عاماً، حيث كانت في النظام السابق مجمعات لهم، يذكر فيها كلمة متجاوز”.

ونوّه الى “المباشرة ببناء قرية كوجو بشكل قرية متكاملة، وهي التي نعتبرها رمزاً للتضحية والجرائم التي حصلت”، مردفاً أن “رئيس الوزراء وافق على أكبر مشروع للماء الصالح للشرب في البعاج وسنجار وربيعة، لاسيما وأن تلك المناطق تعتمد على مياه الابار”.

عبد القادر الدخيل، بيّن أن “رئيس الوزراء أسس لصندوق سنجار وسهل نينوى، والذي نسبة أكثر من 20% منه لسنجار، والباقي يوزع على زمار وسهل نينوى”.

وتابع انه “تم تخصيص 1000 درجة وظيفية للايزيديين في قضاء سنجار، وهي في المراحل الأخيرة للتدقيق”، مؤكداً أن “عودة الايزيديين يجب ان تكون رسالة حقيقية، وبحكم معرفتي بهم عنوانهم الوفاء للوطن، وما تعرضوا له ابادة جماعية”.

ووصف محافظ نينوى، الايزيديين، بأنهم “المكون الأخير الذين لم يأخذوا حقوقهم”.

من جانب آخر، بيّن عبد القادر الدخيل أن “مقبرة الخسفة هي أكبر المقابر بزمن الحروب، لكن لم يتم فتحها”، موضحاً أن “أكثر من 4 الاف شخص أعدموا على يد القاعدة وداعش في الخسفة، والبعض يقول ربما 10 الاف شخص”.

وشدد على أن “المجتمع الدولي يتحتم عليه وعلينا كحكومات أن نعيد جميع المختطفين والمختطفات”، مؤكداً أنه “من غير المعقول البدء بمفاوضات جبر الخواطر بينما لازال هنالك من الايزيديين من هم مختطفين، ويعيشون في مناطق قريبة سواء في الهول او في سجون داعش”.

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