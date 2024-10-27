“روحاني الإيزيديين” يتوجه لتخفيض “المهور” لتسهيل زواج الشباب

أعلن المجلس الروحاني الاعلى للايزيديين عن توجهه لتخفيض قيمة المهر إلى 25-30 غراما من الذهب (ما يعادل 5-6 مثقال) بهدف تسهيل الزواج في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.

يذكر أن المهر كان محددا منذ عام 2009 بـ 75 غراما من الذهب (15 مثقال من عيار 21)، وذلك وفق قرار سابق صادر عن المجلس.

وفي تصريح لوكالة شفق نيوز”، أوضح جهور علي بك وكيل أمير الإيزيديين أن “لجنة مختصة شُكلت بالتنسيق مع رؤساء العشائر والقبائل الايزيدية في مختلف مناطق العراق للتشاور حول خفض المهور”.

وأكد أن “المجلس سيصدر قراره النهائي بشأن تخفيض المهر خلال الأسبوعين المقبلين”.

وفيما يتعلق بمدى التزام الأفراد بهذا القرار، بين جهور علي بك أن “الأشخاص الذين يزوجون بناتهم سيؤدون قسم البرات، وهو قسم مقدس في الديانة الإيزيدية يتعهدون من خلاله بالالتزام بقوانين المجلس وتطبيقها خلال عقد القِران”.

يأتي هذا التوجه في وقت تشهد فيه أسعار الذهب ارتفاعا مستمرا حيث بلغ سعر الاونصة في الأسواق العالمية نحو 2,750 دولار مما ادى الى زيادة كبيرة في تكاليف الزواج. وفي أسواق إقليم كوردستان وصل سعر المثقال الواحد من الذهب عيار 21 إلى 600 ألف دينار عراقي، الأمر الذي دفع الى التفكير في إجراءات لتخفيف الأعباء على الشباب المقبلين على الزواج.

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