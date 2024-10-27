نيجيرفان بارزاني يقدم التعازي لعائلة أمير الإيزديين

قدم رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، التعازي لعائلة أمير الإيزديين، حازم تحسين بگ، بوفاة سوزان ميرزا بگ.

وأعرب نيجيرفان بارزاني في رسالة تعزية، اليوم السبت (26 تشرين الأول 2024)، عن مشاركته عائلة المغفور لها الأحزان، معبّراً عن تعاطفه معهم.

أدناه نص رسالة التعزية:

“أتقدم بأحر التعازي لعائلة المغفور لها (سوزان ميرزا بگ) الكريمة وذويها وإلى السيد الأمير حازم تحسين بگ، أمير الإيزديين. أشاركهم حزنهم وأتعاطف معهم، وأتضرع إلى الله تعالى أن يتغمد روح المرحومة برحمته وعطفه، ويلهم الجميع الصبر والسلوان.

نيجيرفان بارزاني

رئيس إقليم كوردستان”

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