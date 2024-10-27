أكتوبر 27, 2024

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صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

رئيس الحكومة مسرور بارزاني يعزي أمير الإيزيديين بوفاة “سوزان ميرزا بك”

التاريخ:
فى :شؤون ايزيدية
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رئيس الحكومة مسرور بارزاني يعزي أمير الإيزيديين بوفاة “سوزان ميرزا بك”

قدّم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت، تعازيه لأمير الايزيديين بفقدان بنت عمه “سوزان ميرزا بك”.

وقال رئيس الحكومة في برقية تعزية: “اتقدم بخالص عزائي إلى أمير الإيزيديين حازم مير تحسين بك وعائلة الفقيدة الأميرة سوزان ميرزا بك، التي رحلت إلى مثواها الأخير يوم أمس”.

وأَضاف “نرجو من الله بأن يسكن الفقيدة فسيح جناته وأن يلهم ذويها الصبر والسلوان”.

وتوفيت سوزان ميرزا بك بعد صراع مع المرض لفترة طويلة في مستشفى ازادي في محافظة دهوك.

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