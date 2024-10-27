للمرة الثالثة.. انتخاب كوردي إيزيدي لعضوية برلمان جورجيا

فاز إيسكو داسني، للمرة الثالثة بعضوية برلمان جورجيا في الانتخابات النيابية التي أجريت في الـ 26 اكتوبر تشرين الأول 2024.

وأعلن مركز جورجيا للانتخابات حصول حزب (هيوا- الأمل) الحاكم على غالبية الأصوات، وبالتالي الفوز بمعظم مقاعد البرلمان، وفق نتائج أولية.

وكان إيسكو داسني، وهو كوردي إيزيدي من جورجيا من مواليد 1958 بتبليس، فاز لأول مرة بمقعدٍ في البرلمان الجورجي ضمن قائمة حزب (هيوا) في انتخابات 2016.

وفي انتخابات عام 2020، منح الناخبون ثقتهم لـ داسني للمرة الثانية، قبل أن يحقق رقماً قياسياً في عدد مرات انتخابه عضواً للبرلمان، عندما فاز للمرة الثالثة بعضوية البرلمان في انتخابات 2024.

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