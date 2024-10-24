الهجرة تعلن عودة عشرات النازحين من دهوك إلى سنجار

أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين، إيڨان فائق جابرو، اليوم الخميس، عودة (181) نازحاً من مخيم شيخان في دهوك إلى مناطقهم الأصلية في سنجار.

وذكر بيان للوزارة، أنه “استمراراً بتنفيذ البرنامج الحكومي، أعلنت وزيرة الهجرة والمهجرين إيڨان فائق جابرو، عودة (181) نازحاً من مخيم (شيخان) في محافظة دهوك بإقليم كردستان إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، بالتعاون مع سلطات الإقليم والحكومات المحلية ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) في نينوى”.

ووجهت جابرو، “بشمول العائدين بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية لدعم الاستقرار في مناطق العودة”.

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