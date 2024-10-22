الهجرة تعلن عودة 392 نازحا من مخيم الداودية في دهوك إلى مناطقهم الأصلية في سنجار

أعلنت وزير الهجرة والمهجرين إيفان فائق جابرو، اليوم الثلاثاء، عن عودة (392) نازحا من مخيم الداودية في دهوك إلى مناطقهم الأصلية في سنجار.

وأشارت الوزارة في بيان، إلى عودة (392) نازحا من مخيم (الداودية) في محافظة دهوك بإقليم كوردستان إلى مناطق سكناهم الأصلية في قضاء سنجار التابع لمحافظة نينوى، بالتعاون مع سلطات الإقليم والحكومات المحلية ومنظمة الهجرة الدولية (IOM) في نينوى.

ووجهت جابرو، بشمول العائدين بالمنح المالية والمساعدات الإغاثية لدعم الاستقرار في مناطق العودة.

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