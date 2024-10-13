وزارة العمل العراقية تدعم الناجيات الكورديات الإيزديات بنوعين من القروض

أعلنت المديرة العامة لشؤون الناجيات الإيزديات في وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن تقديم نوعين من القروض للناجيات من داعش، إضافة إلى دعم قائم على المشاريع.

وأوضحت سراب إلياس، لشبكة رووداو الإعلامية، اليوم الأحد (13 تشرين الأول 2024)، أنه تقرر منح نوعين من القروض للناجيات الإيزديات.

أحد القروض مخصص للسكن وبناء المنازل، فيما يتراوح القرض الثاني بين 20 إلى 60 مليون دينار ويخصص للمشاريع، وفق سراب إلياس التي أكدت أن “صرف الأموال يعتمد على طبيعة المشروع”.

ونوهت إلى أن “المطالبة بسداد القرض لن تتم خلال أول عامين من استلامه”، على أن يبدأ السداد بعد ذلك “مع ضرورة تسديد المبلغ بالكامل خلال خمس سنوات”.

بشأن عدد المتقدمات على القروض، أشارت إلى أن 37 ناجية تقدمن حتى الآن بطلبات للحصول على النوع الثاني من القروض.

مساعدات مالية أخرى

كما أشارت المديرة العامة لشؤون الناجيات الإيزديات إلى وجود مساعدات مالية أخرى ستقدم للناجيات عبر المنظمة الدولية للهجرة، ولن تكون قابلة للاسترداد.

وأضافت أن هذه المساعدات ستكون مخصصة للمشاريع، مشيرة إلى العمل حالياً على إعداد آلية لتوزيعها.

خصصت الوزارة رواتب شهرية لـ 2155 فتاة وامرأة كوردية إيزيدية من الناجيات، تبلغ 800 ألف دينار لكل واحدة منهن، كما تم توزيع 262 قطعة أرض عليهن في سنجار.

وكان داعش قد نفذ إبادة جماعية بحق الكورد الإيزديين خلال هجومه على سنجار في (3 آب 2014)، حيث اختطف 6,417 شخصاً منهم.

حتى الآن، تم إنقاذ 3,581 من المختطفين، آخرهم فوزية أمين سيدو، التي أُعيدت من قطاع غزة والتقت بعائلتها في مساء (2 تشرين الأول 2024) بعد عقد من اختطافها.

تُتاح هذه الصورة أيضا في: العربية