بمنحة 3 ملايين دولار.. نينوى توقع مع الأمم المتحدة وثيقة مشروع إعادة الاستقرار في شنگال

وقع محافظ نينوى عبد القادر الدخيل، وبحضور وكيل وزير التخطيط الدكتور ماهر جوهان الشمري ومستشار رئيس الوزراء المشرف على ملف (شنگال) سنجار الدكتور زيدان خلف العطواني، مع البرنامج الانمائي للأمم المُتحدة، وثيقة مشروع السلام وإعادة الاستقرار في قضاء سنجار بمُنحة (3) ملايين دولار.

وقال الدخيل في تصريح لـ (باسنيوز)، إن «توقيع مشروع السلام واعادة الاستقرار سيدعم الاستقرار في سنجار، وتحقيق الاستدامة في مجالات التدريب والتنمية ويشمل مكونات بنى تحتية، ومكونات تخص التدريب والتماسك الاجتماعي، وتحقيق الاستقرار في قضاء سنجار».

وأضاف الدخيل، أن «هذا الجزء من الدعم تقدمه الأمم المتحدة في العراق في ظل الأزمات والظرف الحالية التي تعمل عليها الحكومة، لغرض إعادة إعمار سنجار والمناطق المحررة».

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