أكتوبر 06, 2024

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Lalish Media Network

صحيفة إلكترونية يومية تصدر باشراف الهيئة العليا لمركز لالش الثقافي والاجتماعي في دهوك - كوردستان العراق

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شؤون ايزيدية

نيجيرفان بارزاني: سنظل دائماً مساندين ومدافعين عن حقوق الايزيديين

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فى :شؤون ايزيدية
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نيجيرفان بارزاني: سنظل دائماً مساندين ومدافعين عن حقوق الايزيديين

بارك نيجيرفان بارزاني رئيس إقليم كوردستان، يوم الأحد، عيد (جما) للإيزيديين.

وقال في رسالة تهنئة بهذه المناسبة، “أبارك بحرارة ومن القلب لأخواتنا وإخواننا الايزيديين في كوردستان والعراق وفي كل بقاع العالم بعيد جما، راجياً لهم عيداً هانئاً آمناً، وأن يعود عليهم هذا العيد وكل أعيادهم ومناسباتهم بالخير والسعادة”.

وأضاف أنه “نؤكد مجدداً لمواطنينا الإيزديين أننا سنظل دائماً مساندين ومدافعين عن حقوقهم ومطالبهم، وأن إقليم كوردستان سيبقى بلد التعايش السلمي”.

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