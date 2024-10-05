الرئيس بارزاني يهنىء الإيزيديين في كوردستان والعالم بعيد ‹جما›

وجه الزعيم الكوردي، مسعود بارزاني، اليوم السبت، رسالة تهنئة إلى الإيزيديين في كوردستان والعالم بمناسبة حلول عيد ‹جما›.

وقال الرئيس بارزاني في رسالته:

بسم الله الرحمن الرحيم

بمناسبة حلول عيد جما للأخوات والإخوة الإيزيديين، أتقدم بأحر التهاني والتبريكات إلى أمير الإيزيديين وبابا شيخ والمجلس الروحاني وجميع الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان وكل أنحاء العالم.

إن جراح وآلام الأخوات والإخوة الإيزيديين هي جراح وآلام كل الكوردستانيين، إذ نتشارك معهم المآسي والمسرّات. ويجب إزالة جميع العقبات والأسباب التي تعرقل إعادة حياة الإزيديين إلى طبيعتها وخاصة في منطقة سنجار.

وبهذه المناسبة، نؤكد على ترسيخ ثقافة التعايش المشترك في كوردستان، ونأمل بأن يتمكن أخواتنا وإخوتنا الإيزيديون من الاحتفال بأعيادهم ومناسباتهم بسلام وسعادة وهناء.

عيدكم مبارك ودمتم بخير وسلام وفرح

مسعود بارزاني

5 تشرين الأول 2024

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