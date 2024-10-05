رئيس حكومة إقليم كوردستان يهنئ الإيزيديين بعيد جما ويجدد دعم حقوقهم المشروعة

هنأ رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم السبت 5 تشرين الأول (أكتوبر) 2024، عموم الإيزيديين بحلول عيد جما.

وفيما يلي نص التهنئة:

مع حلول عيد جما، أرفع أسمى آيات التهاني وأصدق التبريكات إلى عموم الأخوات والإخوة الإيزيديين في كوردستان والعالم أجمع، وأخص بالذكر الأمير، وبابا شيخ، والمجلس الروحاني، متمنياً للجميع عيداً سعيداً وأياماً عامرة بالأفراح والمسرّات.

وفي هذه المناسبة، تجدد حكومة إقليم كوردستان دعمها الثابت للحقوق المشروعة للإيزيديين، واضعة خدمتهم في مقدمة أولوياتها.

عيدكم سعيد، آملين أن تزدان كل أيامكم بالبهجة والسعادة.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان

05 تشرين الأول 2024

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