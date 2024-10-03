شفق نيوز تكشف تفاصيل تحرير الايزيدية “سيدو” من غزة و”دور قوة أمريكية”

اعلنت عائلة الناجية الايزيدية، “فوزية امين سيدو”، عودتها إلى أحضان أسرتها في ناحية القحطانية بقضاء سنجار.

و”سيدو” البالغة من العمر 21 عامًا، اختطفها تنظيم داعش في عام 2014 أثناء اجتياحه لمناطق سنجار.

ويقول فراس أمين، شقيق الناجية، لوكالة شفق نيوز، إن “شقيقته تم تحريرها من قبل القوات الأمريكية في مدينة غزة بفلسطين قبل ان تسلم إلى السفارة العراقية في الاردن بالتنسيق مع السفارة الأمريكية”.

وتابع أنه “بعد ذلك قامت وزارة الخارجية العراقية باعادتها وتسليمها إلى عائلتها في سنجار”.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية العراقية استلام المختطفة الإيزيدية فوزية أمين سيدو.

وقالت الوزارة في بيان، إن “سيدو تم تحريرها بجهود مشتركة بين وزارة الخارجية وجهاز المخابرات الوطني، وبالتنسيق العالي مع سفارتي الولايات المتحدة الأميركية في بغداد وعمان، والسلطات الأردنية، وذلك بعد جهود ومتابعة استمرت لأكثر من أربعة أشهر.

ولفتت الوزارة الى أن “المختطفة، التي تبلغ من العمر 21 عامًا وتنحدر من ناحية القحطانية/ مجمع العدنانية، كانت قد اختطفت من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي، وتم نقلها إلى عدة دول قبل تحريرها يوم أمس بتنسيق مباشر وإشراف وزير الخارجية، بالتعاون مع الجهات المعنية المذكورة.

وأعلن جهاز المخابرات العراقي، مساء امس الأربعاء، تحرير إحدى “المختطفات” الإيزيديات من أيدي عناصر تنظيم داعش في إحدى الدول الإقليمية، دون أن يشير الى اسم الدولة.

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