تنسيق دبلوماسي واستخباري عراقي-أميركي-أردني يُعيد فتاة إيزدية مختطفة لذويها

أعلنت وزارة الخارجية العراقية عن استلام فتاة إيزدية بعد تحريرها، بجهود مشتركة بين وزارة الخارجية وجهاز المخابرات الوطني، وبالتنسيق مع سفارتي الولايات المتحدة الأميركية في بغداد وعمّان، والسلطات الأردنية.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم الخميس (3 تشرين الأول 2024)، إلى أن تحرير المختطفة الإيزدية “فوزية أمين سيدو” جاء بعد جهود ومتابعة استمرت لأكثر من أربعة أشهر.

المختطفة، التي تبلغ من العمر 21 عاماً وتنحدر من مجمع العدنانية في ناحية القحطانية، كانت قد اختُطِفت من قبل عناصر تنظيم داعش، و”تم نقلها إلى عدة دول قبل تحريرها”.

وزارة الخارجية نوّهت إلى أنها سلّمت الفتاة إلى ذويها أمس بعد عودتها إلى العراق.

وأكدت أنها ستبذل كافة الجهود لـ”ضمان تحرير جميع المختطفات، سواء من الإيزديين أو من باقي المكونات اللواتي تم نقلهن خارج العراق”.

كما أكدت سعيها للمساهمة الجادة في الجهد الوطني الرامي إلى إعادة التأهيل والاندماج في المجتمع، وتقديم الجناة إلى العدالة.

معلومات استخبارية

من جهته، أعلن جهاز المخابرات الوطني عن استعادة الفتاة بالتنسيق مع وزارة الخارجية ومدير عام شؤون الناجيات الإيزديات.

في التفاصيل، أوضح الجهاز أن العملية تمت “بعد حصوله على معلومات استخبارية تفيد بوجود الفتاة في إحدى الدول الإقليمية”.

وأشار الجهاز إلى التواصل مع الفتاة بعد ذلك، و”ترتيب إجراءات نقلها إلى الأراضي العراقية،” حيث تم جلبها إلى بغداد صباح الأربعاء، و”بدأت على الفور إجراءات تسليمها إلى ذويها”.

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